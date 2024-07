TOP 10 adeptů na krále střelců: trojlístky z „S“ i Chorého nástupce

S blížícím se startem ligového ročníku vyvstává i otázka: Kdo z hráčů bude střílet v Chance Lize nejvíc branek? První pohled zamíří logicky do kádrů pražských „S“, adeptů na korunu pro krále střelců je však víc. Do boje může promluvit plzeňská ofenzivní vozba či střelci jiných ambiciózních celků. Projděte si desítku kandidátů na titul ligového kanonýra.

V minulé sezoně navýšil své ligové maximum na 17 branek. Když se dostane do zápasu, je k nezastavení, tak jako na konci minulého ročníku, kdy čtyřmi trefami řídil titulovou demolici Mladé Boleslavi (5:0). Pakliže ve Spartě zůstane, místo na hrotu sestavy trenéra Larse Friise ho k boji o korunu krále střelců předurčuje.

Slovenský reprezentant měl výborný start do minulého ročníku, s přibývající porcí zápasů ale i vinou drobných zranění gólovou produkci zpomaloval. Na hřišti však umí být nepřetržitě nebezpečný. Chladnokrevně proměněná penalta v nastavení podzimního derby se Slavií (1:1) navíc může znamenat, že si po odchodu Ladislava Krejčího vezme na starost pokutové kopy právě on.

Tomáš Chorý (29)

klub: Slavia

v minulé sezoně: 30 zápasů/12 gólů

celkem v lize: 207 zápasů/50 gólů

hodnota podle Transfermarktu: 80 milionů korun

Nejtřaskavější letní přestup. V devětadvaceti letech přestoupil vytáhlý útočník z Plzně do Slavie. Té by měl pomoci hlavně v zápasech, kdy se snaží dostat do zformovaného bloku soupeře. A že takových utkání v Chance Lize může být…