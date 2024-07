Veselý: Ofsajd před gólem? Jsem si jistý, že ne. Vůči Reichlovi cítíme dluh

Jak jste viděl gólovou situaci Roberta Hrubého? Šlo o ofsajd?

„Přiznám se, že jsem to neviděl, ale na opakovačce jsem viděl, že tu zpětnou hrál hráč Baníku, takže jsem si byl jistý, že to ofsajd být nemůže.“

A ta druhá situace v nastavení, kde se řešila ruka ve vašem vápně?

„Měl jsem zakrytý výhled, ale Václav Drchal mi tvrdil, že to trefilo do ruky baníkovce. Bylo to zmatečné a přezkoumávání bylo složité. Dneska tady moc nefungoval signál, co se týče videa. Musel jsem tam řešit střídání. Neměl jsem moc čas se ani v jedné té situaci babrat. Rozhodčí to měli celkově těžké, protože co vím, tak si volali přes telefon. Byli jsme o tom instruovaní před zápasem, že to takhle je. To samé bylo asi v Jablonci. Myslím, že na to, jak komplikovaně se to řešilo, tak to ještě zvládli poměrně rychle vyhodnotit. Mluvím ale ve chvíli, kdy jsem ještě opakované záběry příliš neviděl.“

Co říkáte na výkon navrátilce po zranění Vojtěcha Smrže?

„Už v přípravě ukazoval, že je v dobré pohodě. My víme, koho tady máme. Jediný problém byl, že byl zraněný. Vzal jsem to na svá bedra. Trochu jsme obětovali konec té minulé sezony, abychom ušetřili hráče jako Smrž nebo Jánoš. Byli totiž nedoléčení. V situaci, kdy už jsme byli zachránění, tak jsme nechtěli riskovat jejich další zranění do přípravy. Ukázalo se to jako moudré rozhodnutí.“

Jak jste spokojen s kádrem?

„Záložní řada se výrazně zvedla s příchodem Čermáka a celkově bych řekl, že ta trojice dobře ladila. Skvělou přípravu měl i Hrubý, který tam proti Baníku naskočil a dal branku. S Drchalem a Júsufem teď můžu říct, že máme i útočníky, kteří na sebe tlačí. Tohle jsme přesně chtěli. Střídající hráči nám výkon udrželi, možná ještě zvedli. V tomhle je velký rozdíl oproti jaru. Troufám si říct, že podobný zápas bychom na jaře tak 1:3 prohráli.“

Směrem dopředu jste postavil do základu tři navrátilce do Bohemians Drchala, Júsufa a Čermáka. Co k nim?

„My jsme za přípravu dali víc gólů než za celé jaro, pokud se nepletu. To se povedlo díky těmto hráčům, i když samozřejmě někteří odešli včetně Erika Prekopa. Drchal i Júsuf prokazovali v přípravě vysokou výkonnost. Teď sice branku nedali, ale podíleli se. Teď se skloňují tito hráči. A to mě ještě mrzí, že přišel zraněný Pleštil z Jablonce. Díky uzdraveným Smržovi, Jánošovi a Novákovi to beru tak, že máme takových šest, sedm posil.“

Pochvalujete si zálohu a útok, ale co brankářský post? Vyřešeno?

„Pořád ještě není přestupové okno u konce. Stále může někdo přijít i odejít. Kdyby někdo přišel, tak chceme, aby to byla topka, která nám pomůže. Teď jsme si pomohli prodloužením smlouvy Kuby Šimana. Soukup už začal trénovat. Chytal za béčko. Víme, že to není stále optimální a rozhlížíme se. Taky ale cítíme určitý dluh vůči Reichlovi z minulé sezony. Zároveň je potřeba, aby všichni včetně gólmanů ukazovali určitou kvalitu. Je to první liga. Chybu může udělat každý, ale nesmí jich být moc. Reichl nás podržel, působil jistě, za gól Tanka nemohl.“

Platí to pravidlo z EURO, že s rozhodčím diskutuje jen kapitán. Co mu říkáte i vzhledem k tomu vypjatějšímu konci?

„Vítám to. Dostali jsme nějaké instrukce mailem. Já to absolvoval už s nároďákem, takže jsem počítal, že to bude v podobném žargonu i nyní. Pokračuje se v trendu. Doufám, že to zkultivuje hřiště i lavičky. Ono se to možná vykrystalizuje, že to nebude zase tak striktní. Co jsem pochopil, tak je důležité, aby tam nebyly žádná afektovaná gesta. Myslím si, že pokud se rozhodčích někdo zeptá normální formou, tak za to asi karty dávat nebudou. Jde o takové ty hloučky, kdy tam vyřvává víc hráčů.“