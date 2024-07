Plzeň na Julisce, Kabongův wau efekt. Koubek: Příště pošlu Radu pro pivo

Plzeň otevřela skóre v 19. minutě druhou přímou střelou na branku. Lukáš Kalvach posadil roh na hlavu úplně volného Sampsona Dweha, který měl snadnou práci a dostal favorita do vedení. Druhému plzeňskému zásahu z 30. minuty předcházel nejhezčí moment zápasu.

Dvacetiletý Christophe Kabongo předvedl nádherný taneček ve vápně mezi zkoprnělou dvojicí Roman Holiš, Daniel Kozma. Jan Kopic následně narazil Lukáši Červovi, toho srazil Jakub Hora. Jasná penalta, kterou následně bez problémů proměnil Pavel Šulc.

Novic Kabongo nadchl mimořádným technickým a odvážným kouskem. „Wau,“ vydechli mnozí diváci na tribuně, kteří museli uznat kvalitu soupeřova útočníka. „Znám ho, pokouší se o podobné věci v trénincích i v přípravě. Vím, že je schopný takových kousků,“ chválil letní posilu plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Kabongo je šikovný, ale tohle musíme ustát, nepustit ho do toho, aby mohl přihrávat zpětně,“ nelíbilo se kouči Dukly Petrovi Radovi, který se vrátil na prvoligovou scénu.

Reprezentant do jednadvaceti let ukazuje od prvních chvil v Plzni vysoké kvality a rychle si buduje místo v základu. Silný, k tomu i technický a gólový. Často zkušeně podržel balon, vyhrával souboje a pracoval do defenzivy. Jediným minusem byla zpackaná šance v úvodu, kdy v nadějné pozici vysoko přestřelil. Naopak v závěru scházelo málo, aby ho do gólové pozice vyslal po úniku Šulc.

„Věděli jsme, že musíme nahradit Tomáše Chorého, jinak mužstvo zůstalo pohromadě. Po nějakých analýzách jsme se rozhodli, že se o to pokusíme v kooperativě dvou vysokých hráčů. Společně s Vašulínem vytvářeli tlak na soupeře, nebylo to špatné,“ dodal Koubek.

Dukla byla po druhé inkasované brance absolutně odevzdaná. Proti Plzni hrála dlouho s velkým respektem a zkušenější soupeř těžil z dostatku prostoru na kombinaci. Domácí se vzchopili až ke konci půle, v největší šanci trefil tyčku Lukáš Matějka. Po přestávce Plzeň výrazně ubrala, v závěru zápasu si domácí fanoušci vychutnali gólový pokřik po zásahu Filipa Špatenky, dalšího mladého ligového debutanta.

Rozhodčím trvalo přibližně čtyři minuty, než situaci posoudila nová VAR centrála kvůli možnému ofsajdovému postavení. „Chlapci se to ještě asi učí,“ konstatoval smířeně Koubek. „Šlo o branku za stavu 0:3, gól asi za naší snahu dopředu byl zasloužený. Že se to dlouho řešilo... Jsem rád, že to rozhodčí uznal, to je asi všechno, co můžu říct,“ doplnil Rada.

Padaly i dotazy na souboj dvou nejstarších trenérů ligy. „Já jsem oproti němu zelenáč, trénovat jsem začal pořádně až kolem šedesátky. On je legenda, ikona, mám k němu velký respekt. Ale je mladší než já, mohl bych ho příště poslat se džbánem pro pivo,“ culil se Koubek. „Pokud mě pošle pro pivo, nemám s tím problém a přinesu ho. Míru znám, něco jsme společně prožili. Vážím si práce každého trenéra,“ reagoval Rada.