Baník se příliš spoléhá na Ewertona. A co jeho vlažné návraty do obrany?

Prohra na Bohemians? Takhle si asi Pavel Hapal start do nové sezony nepředstavoval. „Baník je až příliš závislý na tom, co vymyslí Ewerton. Místo aby to ostatní hráči brali na sebe, tak častokrát posunovali míč jen na Ewertona a pro soupeře je to hodně čitelné,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby expert Petr Ruman. „Co se mi ale nelíbilo už vůbec, to byly návraty do obrany v podání ofenzivních hráčů. Ewerton a další mají spíš vlažný návrat zpátky,“ kritizuje.