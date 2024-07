Los KL: Baníku hrozí Kodaň, Boleslavi Izrael, nebo Bulharsko

Fotbalisté Ostravy by v případě postupu do 3. předkola Konferenční ligy narazili na vítěze dvojzápasu mezi FC Kodaň a Magpies z Gibraltaru. Mladá Boleslav by se utkala s lepším ze souboje mezi izraelským Hapoelem Beer Ševa a bulharským mužstvem Černo More Varna. Úvodní zápasy jsou na programu 8. srpna, odvety o týden později. Baník by začal na soupeřově hřišti, Mladá Boleslav doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.