Hyského nová Karviná: dominance a vysoký presink, ale i chyby brankáře

To nejdůležitější, čili výsledek, se bohužel pro Karvinou napoprvé nedostavil. Pod novým trenérem Martinem Hyským vstoupili Slezané do sezony, která by z jejich ideálního pohledu konečně neměla být záchranářská, porážkou 1:3 s Libercem. Dosti smolnou, protože premiéra osmačtyřicetiletého kouče na nejvyšší tuzemské scéně jinak nebyla vůbec špatná. Co MFK na úvod Chance Ligy ukázal?