Dobré výkony, ale nuly nepřibývají... „Smolař“ Markovič: Štve mě to!

Rozhodně nechytá špatně, vůbec nepůsobí nejistě, leč bránu v Baníku se mu zatím úplně zavřít podařilo jedinkrát. V MOL Cupu v Hlučíně... „Štve mě to! Mám v sobě, že už chci udržet nulu,“ říká na rovinu Jakub Markovič, po odchodu Jiřího Letáčka do Getafe nová ostravská jednička. Proti arménskému Urartu byl blízko, inkasoval v poslední sekundě utkání. Další šance přijde v neděli.

Hned v premiérovém soutěžním zápase za Baník, v poháru v Hlučíně, slavil čisté konto. Jakub Markovič zneškodnil několik šancí třetiligisty a ukázal, že se s ním musí počítat. Jenže maličké slezské derby vystavilo dalším nulám stopku. Nezapsal ji už ani příště v Zápech, ani když na konci jara dostal konečně šanci v lize. Pětka na Slavii, čtyři kusy na Spartě, dva banány s Libercem a Bohemians...

A naposledy „prokleté“ Urartu. Do Arménie si sice soupeř odvezl pětibrankový příděl, ale z poslední akce přece jen udeřil po rychlé kolmé akci a teči Karla Pojezného. Takže znovu žádný zápis do statistik, opět žádná prémie do výplaty.

„Za Markýze mě to mrzí nejvíc, hrozně bych mu to přál,“ lituje ojedinělé situace trenér Pavel Hapal. „Dokonce už jsem měl v hlavě, že mu hned po závěrečném hvizdu půjdu pogratulovat k nule a výhře jako první. A vidíte, jak to dopadlo...“

Nedopadlo to špatně, výsledek 5:1 je skvělý. Nicméně v Ostravě cítíte, že Markovič již pro mentální pohodu – osobní i týmovou – potřebuje bránu zavřít. Jakýmkoli způsobem. Nemyslete si, i mančaft vnímá, pokud gólman sbírá jedno „vajíčko“ za druhým, klidně se štěstím, nebo je tzv. „pecháčkem“, který se může přetrhnout, ale vždycky mu tam něco spadne. S druhou, ne tak příjemnou variantou vám totiž jediná vstřelená trefa většinou nestačí na tři body. A to je trabl.

Navíc se logicky dostaví porovnávání s předchůdcem. Jiří Letáček vymazal soupeře v předchozím ročníku devětkrát, šlo o třetí nejvyšší počet v soutěži. Lépe na tom byl jen Martin Jedlička (13) a Peter Vindahl (12). Markovičovi se to v lize naposledy povedlo před více než rokem v Pardubicích.

„Vnímám, že mám teď v Ostravě jinou pozici. Zároveň je to pro mnohem větší zodpovědnost. Na hřišti musím dokazovat, že si místo zasloužím,“ ví chapík, jemuž dvě hodiny před duelem s Urartu psal bývalý parťák Letáček povzbudivou zprávu, že utkání on i celý FCB zvládne.

Za zády má ambiciózního Dominika Holce – a zkušený Slovák fakt nepřišel na Bazaly, aby dlouhodobě vysedával na lavičce. Karvinou v minulé sezoně pomohl zachránit, zapsal pět nul, byl možná nejlepším hráčem MFK. Markovič se ho ale nezalekl. „To je fotbal. Věřil jsem, že šanci dostanu. A hodlám ji využít co nejlépe.“

V neděli proti Jablonci bude baníkovskou kasu strážit znovu třiadvacetiletý rodák z Přerova, v Jerevanu by měl naopak premiérovou příležitost dostat Holec. „Doufám, že jsme výkonem a výsledkem lidi pozvali na stadion a že jich přijde ve stejně dobré náladě nejméně stejný počet. A věřím, že naši fanoušci budou i v Arménii více slyšet než domácí příznivci,“ přeje si Markovič.

Markovič v lize

zápasy: 39

39 čistá konta: 9

9 kluby: 4

Bilance v Baníku