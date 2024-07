Mikloško: Máme silný tým, věřím nám i proti Kodani! Kohúta drží Slovácko

Nečekal, že se Baník pod jeho správou sportovního úseku objeví v pohárech vzhledem k transformaci kádru a postupné přeměně celého klubu tak brzy. O to víc si Luděk Mikloško (62) návrat na evropskou scénu užil. Spokojenost i dojetí byly z očí někdejšího vynikajícího brankáře znát. „Ale myslel jsem i na lepší skóre,“ přiznal s úsměvem šéf, který je přesvědčen o tom, že ostravské mužstvo má i na to, aby ve třetím předkole Konferenční ligy postoupilo přes FC Kodaň.

Takže už se o blížící se konfrontaci s dánským velkoklubem může mluvit?

„Ještě tam nejsme, ale věříme, že se tam dostaneme. Kodaň je těžký soupeř, v osudí byli schůdnější týmy, ale pokud chcete postoupit, musíte někoho vyřadit. A je jedno, jestli ve třetím, nebo čtvrtém předkole. Našemu týmu věřím, má na postup. Nejdřív nás však čeká Jablonec, musíme jít postupně.“

První překážku jste nicméně zvládli bez komplikací.

„Myslím, že jsme k tomu s Urartu přistoupili dobře. Na začátku jsme působili trošku nervózně, což je ale po čtrnácti letech pauzy pochopitelné. Klub měl velká očekávání, jak to dopadne. Kluci to zvládli dobře, akorát škoda obdržené branky. Mohli jsme vyhrát větším rozdílem, kdyby si kluci ještě v některých situacích vyhověli. Jinak musím ocenit vynikající atmosféru s fantastickými fanoušky. Bylo to takové, jaké jsme si to po postupu do Evropy představovali.“

A asi jste si i představovali přesně takový přístup od hráčů od první do poslední minuty.

„Samozřejmě si toho cením, ale za mě tam pořád chyběla větší spolupráce mezi klukama. Někdy si to mohli přihrát a dávat balon pomalu do prázdné branky, místo toho volili střelu nebo zakončení, které nevyšlo. Kdyby mi někdo řekl před zápasem, že vyhrajeme 5:1, určitě bych to bral. Jak je ale člověk náročný a pořád chce víc, myslel jsem i na lepší skóre... (úsměv) Jsem spokojený, máme do odvety nějakou rezervu. Věřím, že vyhrajeme i venku a postoupíme dál.“

Arménský soupeř nepatří do kategorie extra silných, bude váš kádr konkurenceschopný i dál?

„Proti Urartu se taky udělaly změny, díky kterým si někteří kluci odpočinuli. Sestava se bude točit, zvládneme to.“

Přiznejte, i vám v managementu se teď bude cestovat do Jerevanu v mnohem lepší náladě, než kdybyste se nervózně obávali o výsledek, ne?

„Věřím, že jo. Každopádně to nemůžeme v žádném případě podcenit, protože nás čeká úplně jiné prostředí, možná čtyřicetistupňové vedro. Utkání bude náročné. Musíme být připraveni, abychom postoupili se ctí. A s dalším vítězstvím.“

K úvodnímu přispěl už během půlhodiny zásadní měrou Ewerton. Přesně proto jste ho přiváděli, že?

„Určitě. Je to hráč, který je v naší sestavě výjimečný. Umí udělat utkání.“

Jenže zatímco hodnota se mu zvedá, cenovka kvůli výstupní klauzuli nikoli. Nebojíte se, že o něj ještě přijdete?

„Tak je to u všech hráčů. Když budou hrát dobře, přijdou na ně nabídky. Kluci se chtějí posouvat, to je fotbal. A tak to musíme brát.“

Sebevědomý výkon Jakuba Markoviče zrovna vám osobně musel udělat radost.

„Rozhodně. Minulý rok čekal na pozici, teď je to na něm. Zase máme dva brankáře, o kterých si myslíme, že jsou vyrovnaní. Budou se muset rvát o místo. Konkurence posouvá všechny. Hráče i gólmany. Tým máme silný, i když pořád vidím věci, které se dají zlepšit. Věřím, že postupem času se to bude zlepšovat.“

Prohra v Ďolíčku už přebolela?

„Bohemka byla velkým zklamáním. Odešla nám záloha, protože Rigo v noci dostal průjem. Byl o poločase vyřízený, museli jsme ho sundat. Nedařilo se Boulovi ani Klímovi, ve středu pole nám to nešlo. Ale jsme velmi nespokojení s druhou brankou.“

Dosti kontroverzní situace...

„Podle nás to byl stoprocentní ofsajd! VAR to vyhodnotil jinak, ale já trvám na tom, že šlo o špatné rozhodnutí. Ani snímek videorozhodčího nebyl stoprocentně průkazným důkazem, že nešlo o ofsajd. To mi nikdo nevymluví. Praporek pomezního byl nahoře, průkazný materiál o chybě rozhodčího nebyl k dispozici, takže za mě je to špatné rozhodnutí VAR. Stojím si za tím na sto procent.“ (důrazně)

Dají se ještě očekávat nějaké pohyby v kádru?

„Teď už je kádr stabilní, moc změn neočekáváme. Kdyby vyšlo ještě jedno jméno, tak třeba. Ale zřejmě asi ne, takže to vypadá na uzavřenou soupisku.“

Příchod Michala Kohúta ze Slovácka teď nemusíte hrotit, viďte?

„Je to na Slovácku. Dali jsme nabídku, ke které se protistrana nechtěla ani vyjádřit... Kohúta tam drží, i když mu za rok končí smlouva. Dneska ho mohli za něco prodat, zatímco za půl roku nebo za rok může odejít zadarmo. Když ho nechtějí pustit, nic s tím neuděláme.“