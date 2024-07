Euforie v Ostravě. Hapal chválil, kouč hostí žasl nad kvalitou Baníku

Čistá práce, odveta bude formalitou. Malý závěrečný škraloup v podobě inkasovaného gólu na parádním zážitku třinácti tisíc ostravských fanoušků nic nemění. Návrat Baníku do pohárové Evropy se vydařil, výhra 5:1 nad arménským Urartu posunula Slezany takřka jistě ke třetímu předkolu Konferenční ligy s Kodaní. K úspěšnému výsledku zavelel kapitán Ewerton, kdo taky jiný... „Pochválil bych ale všechny hráče a nejvíc skvělé fanoušky,“ hodnotil kouč Pavel Hapal.

Ještě pořád je v Ostravě zakázáno mluvit o Kodani, neboť nikdo nechce urazit „toho nahoře“, ale fanoušci už klidně můžou začít itinerář cesty do Dánska řešit. Nejen jednoznačný výsledek 5:1, ale i propastný rozdíl v individuální kvalitě a celkové intenzitě hry totiž napovídá tomu, že Baník čtyřgólový náskok v Jerevanu neztratí. Ne, ani jediná kaňka v podobě zbytečně inkasované branky – v nastavení a přesilovce – na tom nic nemění.

„Baník naše mladé mužstvo vyučil, jeho rychlost nám dělala největší problémy. S takovou kvalitou jsme se asi ještě nesetkali. Doufám, že se z toho poučíme a budeme silnější, lepší. Atmosféra byla velkolepá, opravdu velmi nás překvapila,“ složil kompliment vítězi ruský trenér Dmytry Gunko.

Zatímco šéf lavičky Urartu mluvil na tiskovce, na vítkovickém stadionu se ještě slavilo. Lid se jednotně oděl do bílého a užil si díky preciznímu přístupu od první do poslední sekundy devadesátiminutovou párty. Po úvodním chaosu, kdy příznivci marně hledali svá místa, protože byla chybně vytištěná, patřila totiž médiím, se postupně vše vyřešilo.

Jestli se někdo obával, že nikterak zvučný sok utlumí euforii z návratu do Evropy po čtrnácti letech, byl na omylu. A když Ewerton po 26 minutách zapsal gól a dvě asistence, čímž utkání velmi brzy rozhodl, spustil se na tribunách ještě větší bengál.

Tohle je těch milion eur, které majitel Václav Brabec za Brazilce poslal do Edenu!

Ewerton jako lídr a kapitán

„Říkám to poněkolikáté: Ewe se tady cítí velice dobře, je to důležitý hráč. Všichni ho respektují a on respektuje nás. Odehrál výborný zápas,“ byl s kapitánem spokojený kouč Pavel Hapal, jenž si díky tomu, že baníkovci nepolevovali, mohl dovolit následně šetřit síly.

„A že má Ewe pásku? Je oblíbený v kabině. Je to vůdčí typ, i když ne tolik mluvný. V kabině jsou další lídři a zástupci jako Lišák, Frýdas a Šínas, ale chceme mít kapitána v každé situaci na hřišti, což se v minulé sezoně nedařilo. Zvolili jsme kapitána, ale on třeba nehrál, proto jsme museli pásku měnit. Doufám, že teď už to bude pravidlem,“ dodal s úsměvem a naznačil, že důvěra je maximální.

Show pokračovala. Poprvé se trefil Erik Prekop, sólo pak laxním lobem zazdil Jiří Klíma, ale proměněnou penaltou to vzápětí napravil. Sedmnáctiletý brankář Hayk Ghazaryan nakonec lovil míč ze sítě pětkrát, ale klidně mohl i víckrát. Dominance domácích byla obrovská.

„Hráli jsme ve velkém tempu s vysokým celoplošným presinkem. Tlačili jsme na ně, díky tomu vyhazovali balony, což u nich nebývá pravidlem. Jsem akorát trošku smutný z obdrženého gólu, byl hloupý...“ našel trenér přece jen negativum.

Arméni, navzdory početnímu oslabení vykombinovali rychlou akci ve středu hřiště, následovala kolmice, teč stopera Karla Pojezného – a jinak sebevědomý Jakub Markovič smolně inkasoval. „Už bych potřeboval nulu,“ posteskla si nová jednička, které už byl Hapal připravený gratulovat jako první. Nevyšlo to, třeba příště proti Jablonci.

Díky tomu, že postup je blízko, nedá se v neděli očekávat velká rotace v sestavě. Ta přijde až ve čtvrtek na východě Evropy, jedenáctka bude namixovaná, debut by měl prožít Dominik Holec a další. „Výsledek nám pomůže k tomu, že můžeme sestavou zamíchat. Máme v hlavě změny.“

A pak už se konečně bude moct nahlas skloňovat gigant z Kodaně, který z gibraltarské půdy Magpies pohodově odváží náskok 3:0. Není o čem, Ostrava se může těšit na konfrontaci s opravdovou špičkou. Zaslouží si to.