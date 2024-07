Karviná nenudí. Jsme živější, všechny nás to baví, líčí veterán Fleišman

V devětatřiceti letech piluje lajnu jako zamlada. Jiří Fleišman (39) si udržel místo v sestavě Karviné i po příchodu náročného kouče Martina Hyského a je pevnou součástí týmu, který byl na hřišti Pardubic dominantní. Tři body bere ve druhém kole Chance ligy naprosto zaslouženě. Jednoduše: Slezané byli při výhře 1:0 výborní, vlastně nedali domácím šanci. „Takhle to teď chceme hrát, trenér to po nás vyžaduje,“ shrnul zkušený levý obránce po prvním triumfu v sezoně.

Dominantně tedy budete hrát i proti Spartě či Slavii?

„Nechte se překvapit. (úsměv) Zvykáme si na to, snad to bude lepší a lepší. To, co děláme, budeme chtít zlepšovat. V Pardubicích to bylo hodně dobré, protože bereme tři body a nedostali jsme gól. S tím jsem spokojený. První poločas byl stoprocentně v naší režii. Ve druhé půlce soupeř přepnul, změnil systém. Šel víc dopředu, napadal nás ve více lidech a měl nějaké šance. Trošku nám to dělalo problémy. Na druhou stranu, kdyby Planka s Ražnatovičem dali góly, bylo by to 3:0 a nebylo by o čem. Takhle Pardubice žily až do konce. Díkybohu jsme to uhráli.“

Změnily se pod koučem Martinem Hyským i vaše úkoly na hřišti?

„Jiné je to v tom, že nejsem až tolik na lajně. Když jsme kolem půlky, posouváme se do trojky. Sám si na to taky zvykám.“

Máte dobrý pocit z toho, jak to zatím funguje?

„Mám, protože i s Libercem jsme měli pasáže, kdy to bylo dobré. Jsme víc na balonu a takový fotbal každého víc baví, než to jenom práskat nahoru. To můžeme vždycky, když budeme vzadu v úzkých. Teď se z toho snažíme vyjíždět herně. To musí bavit každého. Atmosféra v kabině je super.“

Na konci vás chytly křeče, že?

„Ano. Kouslo se mi celé stehno pravé nohy. Povolilo to asi až za pět minut. Nevěděl jsem, co s tím. Bylo to hodně nepříjemné. Počasí mi dalo zabrat, nemohl jsem dál pokračovat.“

Ale můžete si za to vlastně sám. Chvíli před tím jste ztratil ve středu balon a musel sprintovat zpátky, abyste zabránil vyrovnání.

(smích) „Právě že kvůli první křeči jsem ztratil míč a už jsem ani nemohl udělat tu kličku. Pak jsem ještě se sebezapřením běžel zpátky a vyústilo to v to, že jsem spadl na držku. Díkybohu mě protihráč trefil.“

Je Karviná lepší než v minulé sezoně?

„To ukáže až čas. Zatím mi přijde, že jsme živější. Mladí kluci jsou silní na balonu, pohybliví. Je to znát. Na to, že přišli z druhé ligy, tak si věří. Když budou takto pokračovat, je to pro Karvinou příslib. Před sezonou jsme si řekli, že nechceme, aby tato sezona dopadla tak jako minulá. Naším cílem je minimálně střední skupina a za tím si půjdeme.“

Jak se vám zamlouvá řecký technik Giannis Botos?

„Byl to jeho první zápas. Měl dobré věci, i pár ztrát. Ale viděli jste, že si dokáže pokrýt balon a má na něm kvalitu. Je silný, dokáže si míč pokrýt. Myslím, že zápas od zápasu půjde nahoru a bude dokazovat svou kvalitu.“