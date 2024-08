Prebsl je pro Slavii hráč budoucnosti. A po letech konečně Součkův nástupce?

Bylo to překvapivé jméno v základu Slavie. Filip Prebsl se ale do jedenáctky „sešívaných“ rychle zabudoval a je jediný hráč mimo obránce a brankáře Kinského, který odehrál celé první dva zápasy. A vypadá to, že by pro klub z Edenu nakonec mohl být jednou z nejlepších letních posil - i když se „jen“ vrátil z hostování.