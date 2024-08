Slovácko bez Svědíka? Nemůžu si zvyknout, přiznal kouč Bohemians

Berete remízu?

„V prvním poločase jsme měli územní převahu, ale špatně jsme dohrávali box. Byť jsme si vytvořili závěry a šanci Matouškem. Domácí hrozili jen z brejků, jednou nás podržel Reichl. Druhá půle byla v opačném gardu. Začali jsme ztrácet druhé míče, Slovácko hrálo na svůj kotel, tak to tam trošku hučelo. Někde od šedesáté minuty jsme tlak zastavili, hrálo se nahoru dolů. Utkání mohlo dopadnout jakkoliv. Měli jsme super brejkové příležitosti.“

Proč jste je nedohráli?

„Kdybychom měli kvalitnější poslední nahrávku, mohli jsme vyhrát. Ale možná by bylo kruté, kdyby jeden tým zvítězil. Bylo to pade na pade. Nevím, jestli je remíza zasloužená, ale podle vývoje dává smysl. Bod zvenku musíme vzít. Je plusový.“

V brance udržel nulu Michal Reichl, který minule proti Dukle hrubě chyboval. Napravil to?

„Neuvažovali jsme ani na minutu, že bychom ho vyndali. Hned po zápase jsme si řekli s trenérem gólmanů, že mu chceme dát znova šanci. Dnes podal tu správnou odpověď. Působil jistě, chytil jednu velkou šanci, s centry si docela poradil. Něco vyrazil, něco chytil. Domácí gólman (Milan Heča) udělal víc minel v rozehrávce. Kdybych je srovnal, Reichl na mě působil trošku lépe. Víme, že bude pod drobnohledem. Víte, jak to je v živitě. Lidé si pamatují, co se vám nepovedlo a ne to, co se vám podařilo. Každá taková chyba je hodně opakovaná a vrací se. Ale myslím, že on je dostatečně silná osobnost, která to zvládne.“

Souhlasíte, že vám hodně pomohli střídající hráči v čele s Drchalem a Novákem?

„Byl to záměr. Čekali jsme, že domácí postaví Ciciliu, pravděpodobně i Petržela. Ať chcete nebo ne, tým je zvyklý kopat míče na Ciciliu, využívá ho. Věděli jsme, že to bude spíš válka, tak je to tady vždycky. Byť si Drchy úplně nezasloužil sedět na lavičce, nebylo to z hlediska výkonu, ale taktiky. Totéž se týká Ristovského. Chtěli jsme tam mít rychlé, dynamické hráče. Věděli jsme, že by na pomalejší a starší obranu mohli v konci platit. Mohlo se to ukázat jako dobrý tah. Kolikrát to bylo jen o dobré nahrávce a lepší načasování náběhu. Všichni střídající přinesli to, co jsme očekávali. Ještě bych vypíchl Kadlece, kterého jsem minulý týden kritizoval. Teď ho musím pochválit.“

Na druhé straně už nebyl trenér Martin Svědík, váš kamarád. Jaké to bylo bez něj?

„Pořád si nemůžu zvyknout, že přijedu na Slovácku a není tu Svěďa. Hodně jsme toho spolu zažili. On sice nikdy před zápasem nevykukoval, ale vždycky jsme měli co probrat. Slovácko ho má pod kůží. Ale s Westíkem jsme studovali licenci, taky se známe. Na Slovácku je nepříjemná půda, kam nechcete jezdit. Diváci tady fandí, což máme rádi. Bod musíme brát s pokorou. Kdybychom bodovali na Dukle, byl bych s pěti body spokojený.“