Grizzly i chráněná dílna. Jak Janotka vytahuje talenty za 20 tisíc měsíčně

Silný ročník? V podání Olomouce, která díky kvalitní práci v mládeži pravidelně vytahuje talenty do profesionálního fotbalu, už trochu klišovité označení.

Zúžíme-li filtr, za ty opravdu top byli v posledních letech bráni hráči narozeni v roce 1993, 1999 a 2003. Táhli áčko, někteří naplnili Sigmě kasu, z těch úplně nejúspěšnějších vyrostli reprezentanti.

„Kdežto s ročníkem 2004 se vůbec nepočítalo, v dorostu by to do nich nikdo neřekl,“ uvedl kouč Tomáš Janotka, který trio Jan Koutný, Adam Dohnálek, Matěj Mikulenka vytáhl v minulé sezoně do druholigového béčka a nyní s ním sbírá body mezi elitou.

„Rostli upozadění za předchozími, ale zaslouží si pochvalu za houževnatost a trpělivost,“ chválil po výhře 2:1 nad Teplicemi.

Upřímně, kdyby na Andrově stadionu stále působil trenér Václav Jílek, všichni zmiňování by ligu sledovali s nejvyšší pravděpodobností maximálně v televizi.

Ale dravá realita, kterou sympatickým potleskem často v průběhu sobotního utkání oceňovali i fanoušci, je jiná. Pro budoucnost klubu mnohem nadějnější, pro diváka zábavnější. A co si budeme povídat, také levnější. „Bažanti“ v základní měsíční odměně neberou ani dvacet tisíc korun.

Tak si pojďme společně s Janotkou nové koně představit.

Brána po zdravotních problémech Tadeáše Stoppena připadla od druhého kola devatenáctiletému Koutnému. Proti Severočechům znovu ukázal klid. Nerozhodil ho podběhnutý centr, několik tvrdých ran bez problémů zneškodnil a hlavně se blýskl zázračným zákrokem po rohovém kopu, kdy vyškrábl Harušťákovu hlavičku. Hosté již slavili, nicméně byl z toho jen roh.

„Honza musel čekat na příležitost a musí se stále otrkávat. Má ale potenciál. Je vysoký, respekt budí už jen vytáhlou postavou. Navíc je vnímavý, pracovitý. Nebrblal loni, když dělal servis gólmanovi, který přišel chytat z áčka. Teď chytil příležitost za pačesy a vrací se mu to,“ popsal ho kouč.

Kdo po uzdravení Stoppena nastoupí příště v Edenu, nicméně Janotka neprozradil. „Teprve to budeme řešit.“

Naznačil jen, že má stále zájem o zkušeného kolegu. „Stanislav Dostál byl vyhlášený druholigovým hráčem měsíce, jeho cenovka vystřelila. Nevím, jestli jsme schopni ho udělat...“ vtipkoval. „Ale ano, chceme ještě někoho vyzrálejšího, o koho bychom se v případě krize mohli opřít a on by to zvládl. A taky by pomohl mladším v tréninkovém procesu,“ dodal.

Není ani tajemstvím, že Hanáci navzdory příchodu Michala Leibla z Hradce Králové pokukují po levonohém stoperovi. Zaskakuje tam Jakub Pokorný, vpravo po silnější noze to má dvacetiletý Dohnálek.

Loni na podzim hostoval v třetiligových Hranicích, teď stráží Abdallaha Gninga, Benjamina Nyarka či Zdeňka Ondráška. A vede si spolehlivě, byť pořádným testem bude Slavia.

„Dohny je takový náš grizzly, grizlíček. Každý si myslí, že je pomalý, ale on je naopak obrovsky rychlý. Jak se rozběhne, je nezastavitelný jako vlak. Zdobí ho klid. Sledujete ho a jste v pohodě, čehož si jako trenér obrovsky ceníte. Umí dát krásný kříž i průnikovku. Samozřejmě něco občas zkazí, ale příliš si to nekomplikuje. Pomáhá nám při standardkách a skvěle čte hru,“ hodnotil šéf.

Zajímavost: není to tak dávno, co se do Řepčína na olomoucký dorost, konkrétně právě na Dohnálka, jezdívali dívat zástupci Baníku. Včetně někdejšího vynikajícího stopera Reného Bolfa, aby zhodnotil jeho výkonnost a potenciál. Ostravě se líbil, ale transfer se nepodařilo zrealizovat.

A do třetice poslední „dva tisíce čtverka“: ofenzivní univerzál Mikulenka, jehož zdobí agresivita, neortodoxní realizace herních situací a produktivita.

Vždycky dával góly díky preciznímu zakončení, výběru místa, citu pro hru. A nebojácnosti. Navzdory postavě umí podobně jako Ondřej Lingr vletět z druhé vlny do vápna, kde to bolí, a rozhodnout. Faktor X jak vyšitý.

„Přitom si z něj děláme srandu, že nám ho půjčila chráněná dílna, jak je svůj,“ smál se Janotka. „Střídá známky geniality s úplnými nesmysly. Může být skvělý, protože je nečitelný, překvapivý, technicky vyspělý, schopný nestandardních řešení. Chybí mu akorát klid a vyrovnanost.“

Se sedmibodovým polštářem se sigmákům na kopačky dostaví i tyhle atributy.

Mládí vpřed!