Sparta v úvodu sezony: body i góly. Trojzubec se probírá, posila pro Evropu

Video se připravuje ... Tři ligové večery, tři výhry. Sparta už je jediným týmem, který v nejvyšší české soutěži sebral sto procent bodů. Sezonu rozjela ve slušném tempu, byť klíčoví hráči si rozebrali minuty podle předem narýsovaného plánu. V pátek proti Dukle (2:0) už nastoupila v silném složení. „Solidní zápas, ale ještě nejsme blízko tomu, kde chceme být,“ řekl trenér Lars Friis. V jakém stavu se teď český mistr nachází? Jde o klíčovou otázku před zítřejším úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů s rumunským FCSB.

Čísla potvrzují sílu Do ligové sezony vtrhli ofenzivně, počtem branek se oproti konkurentům utrhli z řetězu. Sparťané nastříleli v součtu s druhým předkolem Ligy mistrů proti Shamrocku čtrnáct gólů, o které se postaralo devět různých autorů. Letenští pokaždé slavili aspoň dvě trefy, ve dvou případech (Shamrock a Teplice) zapsali čtyři v jednom utkání. Český mistr dosáhl v průměru na 2,8 gólu za zápas. Ofenzivní sílu podporují další fakta. Letenští ve čtyřech z pěti zápasů zaznamenali ve statistice očekávaných gólů hodnotu přesahující dva zásahy – jen proti Pardubicím (2:1) se vyšplhala přes jeden a půl. Současně mají dosud nejvíc střel ze všech mužstev – a to šestapadesát s úspěšností 41 %, což stačí na druhé místo (vedoucí Hradec Králové má 56 %). 56 Tolik střel zaznamenali hráči Sparty za tři ligová kola, což je nejvyšší hodnota ze všech týmů v nejvyšší české soutěži. Druzí Bohemians zapsali 48 pokusů. Sparťanští hráči slaví s fanoušky výhru • Foto ČTK / Šimánek Vít

Trojzubec má na víc V létě panovala obava, jestli se ofenzivní trojzubec ve složení Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Veljko Birmančevič sejde na startu nové sezony na Letné v plné palbě. Spekulovalo se, že zájem bude o každého z nich – vždyť měli za sebou povedený ročník, který mohli ještě pozvednout na nedávném EURO. Nestalo se, přesto kvůli turnaji v Německu prožívají pomalejší rozjezd v rudém dresu. Birmančevič dal sice už dva góly (jeden z penalty), přesto ještě nedosáhl levelu, na který si fanoušci českého mistra navykli. Stejně jako Haraslín (trefil se proti Teplicím). A Kuchta na zásah čeká, byť zapsal aspoň dvě asistence. Proti Dukle navíc pospolu odehráli teprve druhý soutěžní zápas. „Jejich výkon byl v pořádku,“ líčil Friis. „Přesto je jasné, že mohou předvést mnohem víc. Což je samozřejmě dobře,“ doplnil. 276 Tolik minut čeká Jan Kuchta v nové sezoně za Spartu na první vstřelený gól. Z ofenzivního trojzubce vedle Lukáše Haraslína a Veljka Birmančeviče je jediný, kdo se ještě neprosadil. Veljko Birmančevič proměnil pokutový kop • Foto ČTK / Šimánek Vít

Výška se (už) vyplácí Asger Sörensen, Mathias Ross a Martin Vitík. Každý z trojice zmíněných stoperů výškově dosahuje aspoň 190 centimetrů. Sparta toho na startu sezony využila, pomohla si čtyřmi góly po rohovém kopu. V Teplicích po něm padla jedna branka, proti irskému Shamrocku ve 2. předkole Ligy mistrů dvě. A proti Dukle přišla po rohu zatím poslední gólová radost. Od nové sezony má na starosti standardní situace Tim Sparv. Už na herním kempu v Německu do hráčů tlačil, kam má ideálně balon směřovat. „Projevuje se to, co chystáme na tréninku,“ vykládal Vitík. Míče létají až do druhé poloviny brány. „Máme plán a věříme mu,“ zmínil trenér Lars Friis. Ví, že ze vzduchu si mohou pomoct i proti rumunskému FCSB. Lars Friis, trenér Sparty: „Když vidím zápasy v Evropě, standardní situace nám mohou pomoct k vítězstvím. V poslední době jsme byli silní v defenzivní části, teď z nich těžíme i v ofenzivě.“ Martin Vitík slaví gól se spoluhráči • Foto ČTK / Šimánek Vít

Postupně do tempa Trenérský štáb v čele s Larsem Friisem předem stanovil plán, jakým dostat hráče do tempa. Proto do pěti soutěžních zápasů zasáhlo celkem čtyřiadvacet hráčů. Vše se povedlo, úvodní blok zvládli úspěšně. „Sparta srovnala zátěž a kondici u hráčů, kteří se zapojili později do přípravy nebo byli míň rozehraní,“ podotkl Roman Polom, expert deníku Sport a bývalý stoper letenského mužstva. Splnění plánu podpořil fakt, že až na kapitána Filipa Panáka, kterého trápí zdravotní problémy, jsou všichni členové před klíčovým předkolem Ligy mistrů nachystaní. „Momentálně jsem spokojený s tím, v jaké fázi se nacházíme,“ liboval si Friis. Nyní se dá očekávat, že rotace hráčů opadne, byť nevymizí. Méně zapojeným fotbalistům pravděpodobně vytíženost klesne. 24 Tolik hráčů Sparty včetně brankáře Petera Vindahla využil trenér Lars Friis v úvodních pěti soutěžních zápasech. Kaan Kairinen během utkání s Duklou • Foto ČTK / Šimánek Vít