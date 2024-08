Petrášek už patří Hradci! Pro klub bude dýchat, tvrdí Sabou. Stihne Baník?

Byla to rychlovka. V pondělí přiletěl Tomáš Petrášek z Jižní Koreji, aby pár hodin poté podepsal víceletý kontrakt s Hradcem Králové. „Pro klub bude dýchat,“ je přesvědčený sportovní ředitel Jiří Sabou, který na návratu odchovance pracoval posledních sedm měsíců. Je otázkou, zda dvaatřicetiletý stoper bude v zápasové nominaci pro nedělní venkovní střet s Baníkem. Spíš ještě ne.

Jde o jeden z nejvýraznějších úlovků Hradce v novodobé éře. Co se týče výšky a kil, tak suverénně největší. Tomáš Petrášek měří bez jednoho centimetru dva metry a váží metrák. V Hradci od něj očekávají velké věci. Má se stát šéfem na hřišti i v kabině.

„Je skvěle charakterově nastavený, přirozený lídr, jenž má vítěznou mentalitu. Vše je navíc umocněno tím, že je to Hradečák. On sám bere přestup k nám jako velkou výzvu, má motivaci do další práce. Pro klub bude dýchat, vzájemně se tak všichni společně můžeme posouvat dál,“ nadšeně hlásí Jiří Sabou.

Na příchodu bývalého reprezentanta a vítěze polské Ekstraklasy s Rakówem dělal už v zimě. Tehdy se návrat ještě nepovedl, o pár měsíců později už ano. Petrášek se v minulém týdnu dohodl na ukončení smlouvy s jihokorejským Jeonbukem, cesta do Hradce byla volná.

„S Tomášem jsme byli ve spojení delší dobu, usilovali jsme o něj již v zimě. Situace kolem jeho příchodu k nám měla nějaký vývoj, měl i další možnosti přestupu, ale nakonec se rozhodl pro Hradec. Jsem tak moc rád, že se nám nakonec jeho transfer povedl dotáhnout do zdárného konce, a mohu ho tak přivítat v našem klubu,“ pochvaluje si Sabou.

Podle informací webu iSport.cz lákal Petráška slovenský trenér Adrian Guľa do kyperského Apollonu Limassol k dalším Čechům Michaelu Krmenčíkovi a Jaromíru Zmrhalovi. Jenže obránce toužil být doma. Proto vábivému volání odolal.

V Hradci bude nosit dres s číslem čtyři. Je otázkou, kdy se v něm poprvé objeví. Přestup se musí nejprve legislativně dotáhnout, v Hradci ještě nemají k dispozici dokumenty z Koreje a je nejisté, zda východočeský klub stihne Petráška zaregistrovat do nedělního zápasu v Ostravě.

I kdyby se tak stalo, není jisté, že by dvaatřicetiletý centrální stoper ihned naskočil do akce. V Koreji odehrál zápas naposledy v březnu, pak byl rumunským trenérem Danem Petreskem odstaven mimo herní rytmus. Petráškovi chybí zápasový režim, nástup do pracovního procesu tak bude v Hradci spíše pozvolný. Dá se však očekávat, že 17. srpna proti Dukle už bude Petrášek připravený se v plné síle ukázat dychtivým hradeckým fanouškům.