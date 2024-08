Mladá vlna v Bolce. Buryán je pracant, Královi sedla doba, říká kouč dorostu

Mládí vpřed? Možná jeden z ukazatelů změny ve fotbalové Mladé Boleslavi. Tedy v klubu, kde paradoxně fanoušci stále žasnou nad dlouhatánskou kariérou Marka Matějovského. Trenérský štáb Davida Holoubka dává od nové sezony prostor nadějím, které se posunuly do A-týmu, případně se vrátily z hostování. Jestli se jedná o kroky, které se Bolce vyplatí v budoucnu? To je otázka, ale pro domorodce, kteří chodí pravidelně v Lokotrans Aréně na fotbal, jde jistě o vítanou změnu po éře, kdy v klubu působil až nezdravý počet hráčů na hostování. „Povedlo se mladé začlenit. Je to dobrý signál pro celý klub,“ míní vedoucí trenér dorostu FKMB Martin Mrvík.