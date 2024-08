Liga očima fanoušků: udržet Ewertona bude zázrak, rozpaky ve Slavii

Čtvrteční odvetu Konferenční ligy proti Urartu jsme zvládli celkem s přehledem a dá se říct, že Baník splnil v Evropě povinnost ve formě postupu do dalšího kola a v podobě dvou výher i zápisu bodů do klubového a národního koeficientu. Dobře jsme se prezentovali i po fanouškovské stránce, kdy do tři a půl tisíce kilometrů vzdáleného Jerevanu odcestovalo na tři sta oddaných chacharů. Samotnou výhru v Arménii opět řídil Ewerton, který hraje v neskutečné formě, a pokud ho udržíme ještě teď v létě, budu to považovat za malý zázrak. Je evidentní, že mu Ostrava svědčí. To, že se název klubu začíná opět pomalu blyštět, ukazuje i návštěva Srdjana Plavšiče v kabině. Velmi rád bych jej brzy viděl opět v našem dresu…

BOHEMIANS PRAHA 1905

Pragmatismus v tropech. Seberme bod(y) Spartě

Proti minulému výplachu na Julisce bylo potřeba do očí o dost míň saponátu, ale ani v Uherském Hradišti žádná sláva. Ale kam jinam si dojet pro bod za 0:0 než do kraje, kde dali gól naposledy za krále Klacka? Na Bohemians bylo vidět, že jim remíza stačí. Slovácko kromě tří střel nemělo nic a Havlík už není to zvíře, co nám naposledy nasázelo čtyřku. Jenže Klokanům to taky nepálí, útok je komplet novej, jenže zatím nikdo nezavěsil. Ani není z čeho, když centry ze stran lítají do nikam.

Nechápu, proč nám zas nasadili výkop na půl třetí. V těch tropech se má sedět v hospodě, ne lítat po hřišti. Jasně, že v hospodě ten fotbal běží v televizi, ale pak se nedivte, že podle počasí vypadá.

Aby to neznělo jen negativně, čtyři body po třech kolech jsou velmi slušný! Dole ať se plácají jihočeský umělci, nám start neutekl a budeme si body postupně sbírat. Třeba už proti Spartě. Vyprodaný Ďolíček je povinnost, i s příšerným ticketingem. A proč rudý neporazit, když mají na začátku sezony jiný starosti? Ale to si říkáme už 23 let. Klokani bojují!

Vít Lukeš. 32 let, živnostník