Koubek: Už nejsem příznivcem VAR. Stále víc hořkosti, novic plakal

Dopadl pro vás zápas ideálně?

„Asi ano. Vyhráli jsme pět nula, těžko můžu někomu něco vyčítat. Mohli jsme dát ještě o nějaké góly víc, v první půli jsme zahodili několik velkých šancí. Něco nám sebral VAR, ale to asi je správně. Určitě panuje spokojenost s tím, že jsme ve druhé půli mohli kluky prostřídat. Ušetřili jsme nějaké kapky sil, takže dobré.“

Líbila se vám vepředu spolupráce Slončíka s Vašulínem, letních posil a nových plzeňských tváří v základní sestavě?

„Potěšili nás. Snažíme se je zapracovat, adaptovat do mužstva. Všechno chce čas, zatím to má krátký vývoj. Slončík dostal poprvé větší minutáž, Váša začal ligu v základu, pak proti Kryvbasu zase od prvních minut nehrál. Může nastoupit do pole vždy jen deset hráčů, poznatky a výstupy u jednotlivých hráčů se vyvíjí.“

Nasadit dopředu Šulce se Slončíkem, to byl taktický záměr?

„Ano. Vnímali jsme, že karvinská obrana hraje poměrně vysoko, kluci ji svým pohybem mohou roztrhat. Měli za úkol chodit do náběhů a přesně o to se pokoušet.“

Jak jste viděl práci VAR? Přezkoumával tři gólové situace, nakonec v zápase padly dvě červené.

„Nevím, zda jsem v tuto chvíli ještě příznivcem VAR. Zpočátku ano, ale víc a víc se ptám, jestli je to vůbec pro fotbal dobré, Ať to rozhodčí rozhodují, jako to fungovalo snad 120 let. Nějaké centimetry dle mého nejsou úplně spravedlivé… Nevím, jak to tentokrát byly velké ofsajdy, o co u neuznaných gólů vůbec šlo. Blbé je, že se člověk raduje, má pocit uspokojení. Pak do toho vstoupí VAR v takových mikrosituacích a bere nám i divákům zážitky z gólů, emoce, které k fotbalu patří. Nezmění se to, můj názor není podstatný. Ale pocit hořkosti pociťuju víc a víc.“

Zrychlily se aspoň přezkumy jednotlivých situací, to berete pozitivně?

„Dneska to bylo celkem rychlé. Musíme si brát příklad z anglické Premier League, takový je zkrátka trend. Ale že bych toho byl velkým příznivcem, to ne. Možná se mohla vymyslet nějaká toleranční hranice, aby rozhodovala špička nohy... Nám to třeba s Hradcem doma (1:0) pomohlo, VAR jako bůh to rozděluje - někdy rozdává, jindy bere.“

Měl jste dilema, jak po čtvrtku v Košicích proti Kryvbasu poskládat sestavu? Nakonec jste udělal jenom dvě změny.

„Přemýšleli jsme o tom, sledovali, jak to řeší naši konkurenti. Hrajeme doma až za čtyři dny (odvetu s Kryvbasem). V tomhle mám pevný názor, že na začátku sezony tohle hráči zvládnou. Pokud už nehrajeme čtvrtý pátý anglický týden po sobě, to je jiná situace. Konkurenti (Sparta se Slavií) hrají už v úterý, u nich se rotace nabízela a byla větší, než u nás. Vzali jsme to tentokrát z jiného konce. Chceme, aby si to po přípravě všechno sedlo, nové sestava a zabudování hráčů. Uvažoval jsem směrem ke stabilitě, že to nechám takhle. Také na základě loňské zkušenosti. Třeba na Karvinou jsem udělal asi pět rotačních změn a prohráli jsme. Vkradla se mi do hlavy pověrčivá myšlenka - nedělej tentokrát změn tolik, ještě k tomu není důvod.“

Mrzí vás rychlá červená pro Coryho Séneho, který nastoupil poprvé v lize?

„Je to nešťastné, důvody vidím v přemotivovanosti, nezkušenosti. Mladý kluk, co udělal hloupost, to by si měl za takového stavu pohlídat. Jde to proti němu, takový vstup si u něj nepředstavoval nikdo z nás. V šatně plakal, utěšovali jsme ho.“