Obranná (ne)jistota. Sparta dál hledá ideální složení, jistota v Zeleném

Druhý rok po sobě vstoupila do ligy suverénně, Sparta má po čtyřech kolech jako jediná stoprocentní bodový zisk. Na rozdíl od největšího soupeře Slavie se jí však nedaří držet čistá konta. Po odchodu Ladislava Krejčího stále hledá ideální složení obranné trojky, v čemž jí nepomáhají ani zdravotní problémy zkušených stoperů. Příchod dalšího obránce však nyní není na Letné téma.

Sedm zápasů, pět různých složení stoperské trojice a pouhá dvě čistá konta. Sparťané se v úvodu nového ročníku zatím perou s poskládáním defenzivní hradby. Po odchodu kapitána Ladislava Krejčího a vinou zdravotních problémů, které postihly Filipa Panáka, Asgera Sörensena a Jaroslava Zeleného, se jim nedaří sehrát nové trio.

„Ideální složení trojky stoperů se odvíjí podle zápasu, který nás čeká. Teď nám například pár středních obránců chybělo, čímž se samozřejmě výběr zúžil. Nedokážu teď říct, kdo by byl nejlepší, ale tady podle mě předvedli všichni tři velmi dobrý výkon,“ komentoval Lars Friis po výhře 2:1 na Bohemians.

V Ďolíčku Sparta prohrávala poté, co Júsuf vystihl krátkou zpětnou přihrávku Martina Vitíka, profičel kolem Mathiase Rosse a propálil Petera Vindahla.

„Byla to chyba obou hráčů, ale celkově obrana zahrála velice dobře a taky jsem všechny v kabině hlasitě pochválil. Byl to pro ně nesmírně složitý zápas. Júsuf je jeden z nejsilnějších útočníků v lize a kolem sebe má opravdové rychlíky. Pro obránce z toho plyne řada problémů, ale oni to zvládli skvěle,“ zastal se dánský kouč svých svěřenců.

Především na novou akvizici Rosse se snesla notná kritika. „Naprosto s ní nesouhlasím! Možná to nebyl jeho nejlepší zápas, ale vůbec nehrál špatně. Na českou ligu, která je velice specifická, si zvykl velmi rychle,“ odrazil Friis na adresu třiadvacetiletého kmenového hráče Galatasaraye.

Faktem nicméně je, že Sparta dosud udržela čisté konto jen na Shamrocku a doma s Duklou. Loni přitom v úvodu ročníku neudržela vzadu nulu bez stabilní trojice Sörensen, Panák, Krejčí. Na Bohemce inkasovala jako první již potřetí v sezoně, díky své síle si ovšem došla pro tři body. Stejně jako v utkání s Pardubicemi a nebýt VAR odvolaného gólu Kaana Kairinena, i proti FCSB.

„Když jsem přišel před dvěma lety do Sparty, první gól nás často položil. Tým se od té doby strašně mentálně zvedl. Inkasovaný gól pro nás znamená nějakou formu zdviženého prstu. Stále ale máme na paměti, že se toho nesmíme dopouštět, protože by se nám to už nemuselo vyplatit,“ cenil si příznivé bilance sobotní kapitán Sparty Lukáš Sadílek.

Přese všechno přinesl duel s Bohemkou pro obranné řady rudých dvě pozitiva, která jsou před odvetou s FCSB velkou vzpruhou.

Prvním je výkon Jaroslava Zeleného, který ze všech sparťanů získal a rozdal nejvíc míčů, byl nejlepší v soubojích a navrch nádherným pasem rozjel vyrovnávací akci. Druhým pak aktuální stav Asgera Sörensena, jenž v nominaci na utkání chyběl čistě z důvodů rozložení zátěže.

„V úvodu sezony nás trápí zranění obránců. Nyní tak musel odstoupit Imanol, ale další příchod do defenzivy není téma. Mám k dispozici řadu kvalitních možností,“ ujistil Friis. Již brzy by ale potřeboval najít ten správný obranný trojlístek.

Jaroslav Zelený proti Bohemians

Odehrané minuty: 100

Získané míče: 27

Souboje/vyhrané: 16/14

Přihrávky/úspěšné: 66/55