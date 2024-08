Liga očima fanoušků: Ross pozdravuje Juliše, Slavia se mění před očima?

Ve dvou posledních utkáních jsem viděl dvě Sparty. První ligovou, která v improvizované sestavě porazila po nepříliš přesvědčivém výkonu Bohemians. Druhá pohárová, která s o mnoho kvalitnějším soupeřem na hřišti kralovala. Tady pozor, jenom v prvním poločase. Trenérovi se pro utkání s FCSB podařilo implantovat do mysli hráčů to, že k postupu vede pouze útočná hra, nikoliv zanďour, jak jsme zažili dříve, a často nás to „ukončilo“ v předkolech. Poznání, že sedmdesát minut herního nasazení nemusí stačit, je také velmi důležité. Proto jsme utkání dohráli, fotbalisti na trávníku a já u televize, se sevřeným zadkem. Trenér nominoval to nejlepší, co máme nyní k dispozici, a opustil tak myšlenku, že zahrát si musí všichni ze základního kádru. Tato filozofie se hodí maximálně na školní hřiště, nikoliv do důležitých utkání. Z obou zápasů vyplynulo, že stabilizace obrany je základem, že hrát budou vždy jen ti nejlepší, kdo je myšlenkami jinde, nemá na hřišti co dělat. Udělali jsme důležitý krok, ale nezapomeňme na Häcken – taky byl ze Švédska!

SLAVIA PRAHA

Přijde teď obrovský úspěch?

Slavia si veze z Bruselu postup do play off Ligy mistrů. To je hlavní zpráva, která zastiňuje vše ostatní. Už jen dva zápasy dělí „sešívané“ od snu v podobě ligové fáze Champions League. Ještě žádný český tým nebyl schopen postoupit z nemistrovské části kvalifikace, a pokud by se to Slavii povedlo, byl by to obrovský úspěch.

Je pozoruhodné, jakým způsobem si pro postup dokráčela. Poté, co v lize ještě neinkasovala, naprosto zavřela své vápno i proti těžšímu protivníkovi, než je Olomouc nebo Liberec, a ani Royale Union nebyl schopný vytvořit si vyložené příležitosti. Z tohoto pohledu je postup Slavie naprosto zasloužený. A je v tomto případě úplně podružné, že na úterní fotbalový zápas nebylo příliš hezké pokoukání. To ostatně platilo i pro výhru 2:0 nad Olomoucí. Jednobrankové vedení, které platilo až do 88. minuty, sice nepovažuji za bezpečné, nicméně i zde obrana kralovala a soupeře nepustila vůbec k ničemu. Mění se nám Slavia před očima na defenzivně laděný tým?

ONDŘEJ KREML. 41 LET, VĚDECKÝ PRACOVNÍK