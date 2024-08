Krmenčík po nadávkách a supergólu: Lidi mají rádi chlapy, jako jsem já

Zase se trefil do své oblíbené brány směrem k Letenské pláni. Epesním gólem z dálky přispěl k remíze Slovácka 2:2 na Spartě - a to ve svém prvním startu v základní sestavě po návratu do české ligy. Útočník Michael Krmenčík, jak je jeho zvykem, těžil i z nenávisti, která se na něj snesla z tribun.

Co vy na pokřik, který si na Letné častokrát vyslechl bývalý spoluhráč z Plzně David Limberský?

„V hlavě se těm pokřikům směju, tady na Spartě je to vždycky na kordy, v Plzni to bude možná ještě horší. Jsem na to připravený mentálně, takže to vypouštím. Lidi prostě mají rádi takové chlapy, jako jsem já. (usmívá se)“

Nedivte se, dal jste krásný gól - a znovu na svou oblíbenou bránu.

„Asi takhle jsem si vysnil první zápas v základní sestavě. Začít na Spartě a dát gól. Já jsem ho teda ještě neviděl, ale tu bránu mám hodně rád. S Plzní jsem tady dvakrát loboval gólmana, takže asi tak.“

Dal jste někdy gól z takové dálky, dejme tomu z dvaadvaceti metrů?

„Takový si nepamatuju, to nejsou prostě moje klasické góly. Něco mi přepnulo v hlavě, dobře mi to skočilo, řekl jsem si, že to zkusím. Vlastně jsem koukal na gólmana, viděl jsem, že stojí docela venku. Zapadlo to tam krásně. Jak říkám, ještě jsem ho neviděl, ale když zapátrám, jak to letělo, tak to asi byl hezkej gól. Rád se na něj podívám.“

V jakém jste po návratu do ligy stavu?

„S realizačním týmem jsme se domlouvali, jestli vydržím šedesát minut, což si myslím, že jsem vydržel. Musím pracovat na tom, abych moh být na hřišti ještě déle. Musím makat, doufám, že další zápas to bude zase o patnáct minut lepší.“

Odjíždíte tedy spokojený?

„Jsem rád, že jsem dostal prostor od prvních minut, dal jsem gól, měl jsem nahrávku, škoda, že to neskončilo vítězně. Nedá se nic dělat, přesto to hodnotím kladně.“

