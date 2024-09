Řešení na levou stranu obrany? Sparta cílí na Belgičana ze Serie A

Jednu chvíli to vypadalo na kšeft s Feyenoordem Rotterdam, s nímž se Sparta výrazně protíná. Působí v ní její bývalý trenér Brian Priske, někdejší obránce Dávid Hancko, na podzim se mančafty potkají v Lize mistrů.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický netajil, že má zájem o peruánského zadáka Marcose Lópeze, jenž mohl pomoci vyřešit svízelnou situaci, která vznikla poté, co si Imanil García přetrhal vazy v koleni. Obránce však skončil v FC Kodaň, na další adresu, s níž má Sparta v posledních měsících dost společného.

Bylo tedy třeba shánět dál.

Hradecký zázrak Karel Spáčil ještě není v Rosického očích „dopečený“, i když se o něm v TOP klubech Chance Ligy samozřejmě uvažuje.

Sparta však jde zahraniční cestou, to je její současné nastavení. Proto se dívá do kádru nováčka Serie A Parmy, kde kope šestadvacetiletý rodák z Mechelenu Elias Cobbaut. Slavný klub je po návratu na nejvyšší scénu po třech kolech ve středu tabulky, Belgičan však nehraje. Naposledy naskočil k soutěžnímu zápasu ještě na jaře v dresu Mechelenu. Po přesunu do Itálie je mimo hru.

Sparta však často sahá po hráčích, kteří nemají vytížení - je to logické. Těžko do české ligy dostane hráče pravidelně naskakujícího ve věhlasnější soutěži. Podobné případy jsou i Lukáš Haraslín, Veljko Birmančevič či Angelo Preciado.

Každopádně na levou stranu kouč Lars Friis potřebuje posilu. Na stoperu nyní naskakuje Asger Sörensen, na wingbeku Matěj Ryneš. Jaroslav Zelený je využíván jako záskok pro obě místa. V záloze se objevil i Tomáš Wiesner. „Je to pro mě jiné, speciálně se na přechod zprava doleva připravuju,“ netají, že nejde o jeho ideální pozici.

Cobbaut by mohl stav doplnit. „Budeme to řešit, jak je to jen možné. Máme ještě trochu času, než se uzavře přestupové okno a Tomáš Rosický vždycky pracuje, takže uvidíme, co se stane. Ale jsem spokojený s tím, jak jsme tuto pozici doteď pokryli,“ vyhlásil po vítězství v Hradci Friis.

Který trenér však nechce posily i silnější kádr?