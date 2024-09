Šulc v rozpuku! Zájem z Madridu? Cenový strop Getafe je mnohem níž

Kopačky na Beckhama, účes na mladého Jágra. A spousty energie, pohybu, fotbalového nadšení. Vše podpořené výbornou hrou a čísly. Pavel Šulc proti Olomouci exceloval. Na konci první půle proměnil dlouhý pas od Mariána Tvrdoně a nasměroval Plzeň za třemi body. Ve druhé půli přidal ještě jednu trefu a stal se jasně nejlepším hráčem utkání.

Šulce před prvním gólovým únikem marně naháněli stopeři Adam Dohnálek i Jakub Pokorný, skvěle ho našel nacvičenou akcí Tvrdoň. Při druhém šel za balonem, který dostal do vápna kapitán Lukáš Kalvach. Matěj Vydra se ještě sbíral ze země po předchozím souboji, zatímco Šulc vlétl do souboje a skóroval.

„Byl. Je skvělý, co k němu říct… Momentálně ho považuji za nejlepšího hráče, co běhá po českých trávnících. Dokazuje to na mezinárodní scéně, teď odehrál výborný ligový zápas, je ve skvělé formě. Buďme za něj rádi, aby mu to vydrželo. Hlavně musí zůstat zdravý,“ chválil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Když se blonďatý plzeňský démon rozběhne, je k nezastavení. Ve sprintu udrží balon, nevymýšlí kudrlinky a valí rovnou k soupeřově bráně. Věří si, na place se nebojí jít do těžkých řešení. Během uplynulého roku vyrostl mezi osobnosti celé ligy. Po dvougólovém představení za nároďák proti Ukrajině navazuje na životní minulou sezonu, kdy v lize skóroval osmnáctkrát.

„Lepí mu to, je to nadstandardní hráč. Nesmírně efektivní s výborným výběrem místa. V momentě, kdy se dostane do šance, je nekompromisní,“ chválil domácí oporu olomoucký trenér Tomáš Janotka. „Věděli jsme, že je potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost zejména v oblasti velkého vápna. Nakonec se nám ho nepodařilo ubránit, to se nedá nic dělat.“

Zájem z předměstí Madridu?

Není divu, že na plzeňskou jednatřicítku upínají zrak zajímavé evropské celky. Ve Španělsku se v poslední době hovořilo o zájmu Getafe, celku z předměstí Madridu. Na serveru Seznam Zprávy se objevily informace o nabídce španělského celku ve výši 9,5 milionu eur (237,5 milionu korun). Podle informací Sportu je taková suma přemrštěná, Getafe má limity na nákupy hráčů mnohem níž. V létě klub pořizoval hráče maximálně za dva miliony eur, strop může být na čtyřech.

Zájem o Šulce při podobných výkonech logicky poroste, v zimě může být v plzeňských kancelářích opět živo. Pokud se opravdu najde klub ochotný zaplatit sumu na hranici 10 milionů eur, Viktoria svého nejlepšího hráče těžko udrží. Adolf Šádek i rakouští většinoví majitelé by ho v případě podobné nabídky pustili podobně jako Robina Hranáče, který odešel na konci léta do Hoffenheimu.

Viktoria dohrávku proti nabuzené Sigmě většinu času kontrolovala, zejména díky Šulcovi si vytvářela gólové šance. Plzeňský podhrot byl v první půli u všeho. Vymyslel dvě gólovky pro Vydru a Adua, vybojoval žlutou po faulu od Langera, před pauzou navíc suverénně skóroval. Po přestávce zvládl pátý zásah v ligové sezoně a stejně jako v minulém ročníku patří k nejlepším střelcům soutěže – na prvního Jana Klimenta, který si po návratu do Plzně v dresu Sigmy vůbec neškrtl, ztrácí na druhém místě v pořadí dvě trefy. Mrzutostí pro celek z Hané je, že brzy po nástupu na plac se nepříjemně zranil Klimentův náhradník Lukáš Juliš. „Vypadá to na zranění v oblasti kolene,“ mrzelo kouče Janotku.

Viktoria se bála o výsledek zejména v závěru, kdy po standardní situaci snadno snížil stoper Jakub Pokorný. Těsný náskok ale favorit uhlídal a před sobotním šlágrem na Slavii a následným výjezdem na Evropskou ligu do Frankfurtu se naladil na vítěznou vlnu.