Euforie, ale… Strašná ztráta, mrzí Trpišovského vážné zranění Ogbua

Jak to s Ogbuem vypadá?

„Je to strašná ztráta. Je mi to líto, Iggy byl ve skvělé formě, jeho výkony rostly nahoru, je to skvělý organizátor a výborný ve vzduchu. Zranění je podobné jako u Jana Bořila, jen většího rozsahu. Podstoupí tedy operaci a těžko odhadovat jeho návrat, je to individuální, možná by mohl stihnout konec podzimu.”

Jak velká ztráta to pro vás je i vzhledem k tomu, že už se zranil Tomáš Vlček?

„Je to výjimečný hráč. Je to druhá ztráta obránce během pár měsíců na stoperské pozici. Na druhou stranu jsou tu připraveni kluci, kteří to musejí chytnout za pačesy. Tým funguje dobře, a i hráči, kteří nenaskočili do zápasu, jsou připraveni. Je hrozně těžké nahradit takového hráče, ale tým se musí stavět tak, že musí v sezoně překonat veškeré ztráty. Musíme pauzu zvládnout bez něj. Je to důležitý hráč pro nás herně i lidsky. Hlavně ať je co nejdřív zpátky s námi.”

Není to jediná ztráta, po reprezentační pauze byl zraněn i Lukáš Vorlický. Jak to s ním vypadá?

„Nechám to na Vorlisovi. Je to závažná věc a bude to na delší dobu. Má to souvislost s jeho předchozím zraněním před dvěma lety a teď nebude k dispozici.”

Musel jste stahovat o poločase i Oscara. Bylo to spíš střídání preventivního rázu?

„Osky nebyl preventivní střídání. Dnes to od něj bylo fenomenální a v některých momentech, které musel řešit jeden na jednoho, dokázal zakřiživat nebezpečnou situaci. Když se bavíme o tom, že nám tým funguje v defenzivě, on je schopný situaci rychle přečíst. Bohužel střídání bylo vynucené, po stoličce u střídaček si narazil bok a stehno. Snad to nebude nic vážného, ale kulhal a nemohl došlápnout na nohu. A jak se mu to rozleželo přes poločas, nemohl pokračovat. Mrzelo mě, že to nebylo zapískané ani jako faul. Snad to nebude nic vážného, ale jen naraženina kyčle nebo svalu.”

Na stoperu každopádně famózně zvládl zápas Jan Bořil. Je i z něj znát, že se v lídrovské úloze cítí komfortněji, když zase pravidelně hraje, a vrátilo se s ním do sestavy i lídrovství, které vám dřív chybělo?

„Bóřa to má v sobě. V minulosti bylo velké téma, že nám chyběli lídrovští hráči, pro nové hráče nebylo jednoduché se této úlohy chopit. Dnes máme víc hráčů, kteří se k této roli vyprofilovali a pomáhají emocemi. Zmíním třeba Ogbua nebo Douděru. Ale Honza Bořil je přirozený lídr. Pamatuju ho od osmnácti, kdy jsme se poprvé potkali v Žižkově ve druhé lize. U něj to není hrané, ti hráči to tak berou. Ale hráči vždy extrémně pomáhá, když je na hřišti a je s týmem. K tomu navíc Bóřa přidává nakažlivou nechuť prohrávat cokoliv a v některých fázích přidává i kvalitu (pousměje se). Dneska gól trefil excelentně.”

Čekal jste, že se vrátí do takové formy?

„Klobouk dolů. Je to možná motiv pro všechny hráče, kteří mají těžké zranění. Bóřa se vrátil z těžké situace, která už vypadala, že nebude na profi sport. Dnes je v situaci, kdy nevynechá trénink. Je mu 33 let a vidíme skvělé hráče, kteří si dokážou přenést defenzivní dovednosti dál. On by mohl vyučovat své zkušenosti, co nahrál, je skvělé a důležité pro tým. Je to jednoznačný lídr kabiny a týmu, hráč, který si umí říct svůj názor v kabině, byla to jedna z věcí, na kterou jsme apelovali v týmu, aby zůstal a nechal si svou roli, protože není lehké najít hráče, jako je on.”

Tomáš Chorý zvládl celý zápas s ledovým klidem, museli jste ho připravovat i psychicky?

„Myslím, že Tomáš má dost zkušeností a určitě to pro něj nebylo jednoduché. To nemůže být pro nikoho, pro Plzeň něco odvedl. Ale kluci jsou profíci a musejí podat co nejlepší výkon v klubu a nemůžou se dívat nalevo napravo. Byl skvěle nastavený, chtěl bych vyzdvihnout běžecký výkon, u kterého musejí být některé věci trochu jinak, než jak je byl zvyklý dělat v minulosti. Někdy k tomu máme výhrady, ale dnes to byl komplexní výkon, napadal v ofenzivě, ale byl platný i v defenzivě. A co se týče přípravy, něco jsme si spolu řekli, ale nebylo to nic velkého, protože už jsem viděl jeho koncentraci. Zvládl to velice dobře, zapadl do týmu a bylo vidět, že se chce soustředit jen na fotbalové věci. To, jak nás dostával do hry, bylo od něj skvělé.”

Zdeněk Houštecký obdržel červenou kartu už ve čtvrté minutě. Nebylo to z jeho strany přehecované na začátku a nevylítnul zbytečné?

„Tyhle věci jsou zbytečné, ale ve výkonu nám to pomohlo. Houšťu kluci znají a vědí, že je emotivní. V tu chvíli jsme cítili trošku křivdu, ale kluky to možná nastartovalo ještě k lepšímu výkonu. Zahlédl jsem to až ve chvíli, kdy rozhodčí běžel k lavičce. Myslel jsem, že běží ke mně, ale nakonec to bylo jinam. Houšťa nám nechyběl, seděl o čtyři řady dál a je ho slyšet na půlku hřiště. Zápasy se obecně posunuly k fotbalovosti, týmy v loňské sezoně nabídly skvělé zápasy, za to bych chtěl všem poděkovat. Neřešíme čistý čas, kolik se odehrálo. Ale chceme si to víc kontrolovat.”