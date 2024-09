Rozhořčený Straka: A co loket na našeho hráče? Kluci to odmakali

Cítil jste hlavně v úvodu utkání ze svých svěřenců respekt, místy až přehnaný?

„Nedivte se, já se taky nedivím velikému respektu. Sparta má obrovskou kvalitu, je kvalitativně jinde než my. Udělali jsme však trestuhodnou chybu, co se nám nesmí stát při bránění, tohle mi zkrátka hlava nebere. Hráč, který měl Vitíka hlídat, tak ho musí mít.“

Utkání ovlivnila i situace ze závěru první půle, kdy byl vyloučen Ekpai. Jak jste situaci vnímal?

„Nechci to moc komentovat, ale v jedné situaci předtím tam byl jasný loket na našeho hráče a ten se ani nepískal. Myslím si, že to někdo rozhodl a já s tím těžko něco udělám. Můžu se rozčilovat, jak chci. Stalo se, ale asi by se to stávat nemělo. Kluci to ale odmakali v deseti lidech, dostávali jsme se i do šancí.“

Ke gólu jste se nakonec dopracovali, ale srovnání na 1:1 zabránil odmávaný ofsajd. Střelecky to je pořád velká bída.

„Když si vezmete zápasy, co jsem tady, to byly tutovky proti Pardubicím, na Dukle, s Plzní. Musíme si uvědomit jednu věc, a to tu, že proti Spartě nebo Slavii nebudeme mít pět šancí, ale třeba dvě, ale musíme je dát. Umíme si vypracovat šance, ale nejsme efektivní, a to nás stojí body. To mě mrzí, byli bychom úplně někde jinde.“

S ohledem právě na poločasové oslabení se jeví dvoubranková prohra jako snesitelná, souhlasíte?

„V týdnu se řešilo, kolik dostaneme gólů, jestli pět nebo šest. Proti Salcburku hrála Sparta výborně, mohla jim dát pět gólů. Všichni se báli naší ostudy, ale nebyla to ostuda, kluci to odmakali v deseti lidech. Hráli jsme disciplinovaně, i v deseti jsme ty šance měli. Musím poděkovat klukům za to, že to nevzdali, chtěli s tím něco udělat. A to mě těší. Otázka je, jak by to vypadalo, kdyby nás bylo jedenáct. Body jsme nechali ležet, ale hráli jsme proti top mančaftu, z tohoto musím najít pozitiva a na tom budeme pracovat dál.“

Po minulém zápase s Bohemians jste už objevil několik prvků ve hře svého týmu, na kterých se dá stavět. Zaznamenal jste i proti Spartě další posun?

„Totálně jsme se zlepšili v taktice, kluci dokáží pokyny plnit. Po herní stránce to vypadá jinak, než když jsem přicházel. Hrajeme v bloku, hodně zavíráme střed hřiště, nutíme soupeře ke ztrátám a chceme podnikat protiútoky, jenže nejsme rozhodní v řešení. Musíme zlepšit efektivitu, která nás sráží a stojí nás body. Je tam progres, se kterým budeme pracovat. Máme kluky, co odehráli první ligový zápas. Pochválit musím Brabce, to byla pecka, jak se k tomu postavil, totéž Čoudek, který naskočil vedle Križana. Začíná to mít hlavu a patu, i záložní řada včetně trojzubce vepředu. Budeme na tom pracovat, abychom si více věřili.“

Adediran byl určen jako hráč utkání, herně se tedy dostává do očekávané formy?

„Herně ano, efektivita nula. To si musí uvědomit, mančaft pracuje na šancích a on je nedá. Očekávám od něj progres v tom, aby šance začal proměňovat. Kdyby byl efektivní tak, jak jsou efektivní hráči v jiných klubech, tak jsme úplně někde jinde. Je dobře, že Quadri získává herní jistotu, podrží balon, má zajímavá řešení herních situací, ale není tak dobré v porovnání s tím, jak by to mohl udělat. Co mi u něj schází, je efektivita, ale ta se snad rychle dostaví. Když pak vezmete jiné týmy, ty mají kluky, kteří nejsou tolik vidět, ale prosadí se. Když se Quadri do šancí dostává, tak chci, aby se prosadil. Mančaft na to čeká, potřebuje to pro psychiku, i pro náladu týmu to je zásadní.“