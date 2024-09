Zklamaný Kováč: Takové bránění nepatří do ligy. Body? Frustrující

Dva zápasy a jediný gól. V minulé sezoně jejich vzájemná střetnutí diváky příliš netáhla. Důvody byly jasné: málo šancí, málo zábavy. Ale od té doby se obě mužstva výrazně proměnila.

Liberec o něco víc než Bohemians. Ambiciózní projekt majitele Ondřeje Kanii má na startu probíhající sezony ještě viditelné trhliny, i když se hra pod trenérem Radoslavem Kováčem rapidně zrychlila. Jeho mužstvo víc diriguje hru, snaží se dominovat na balonu.

K tomu se přidali Pražané, kteří se v létě pokusili o znatelné vylepšení kádru. Když nastříleli pouhých čtyřiatřicet branek v pětatřiceti utkáních, rozhodli se pro příchod dvou útočníků Václava Drchala a Júsufa Hilála. Měli jasný plán, aby se tlačili víc nahoru.

V neděli to na severu Čech zabralo. Na obou stranách. Výsledkem toho jsou čtyři branky, i když remízový výsledek. „Viděli jsme zajímavé utkání se spoustou vzruchu,“ culil se Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay v poslední desetiminutovce neuznal dvě branky. Zvlášť diskutovaný okamžik se odehrál v 87. minutě, když liberecký útočník Lukáš Letenay překonal zpoza vápna brankáře Tomáše Frühwalda.

„Haproval nám přenos na střídačce, neviděl jsem ani jednu spornou situaci. Takže jsem jak slepý,“ vtipkoval Veselý.

Naopak Frühwald, jenž po přestupu ze slovenského Ružomberoku prožil debut v české lize, byl u toho blízko. A měl přehled. „Viděl jsem, že je napravo za naším obráncem. Věděl jsem, že půjde o ofsajd,“ zmínil mládežnický reprezentant.

Kováč měl ovšem opačný názor. „Byla tam kalibrovaná čára na pohledu z kamery, kde to nebylo vidět. My to máme v telefonu a ofsajd to nebyl. Jsou to samozřejmě spekulace, ale je to škoda. Chyběl asi milimetr,“ líčil trenér domácích.

Slovan má za sebou rozpačitý start do sezony. Navíc ho trápí zranění, Kováčovi chyběla pětice marodů: stopeři Adam Ševínský, Jan Mikula a Dominik Plechatý, záložník Josef Koželuh a útočník Michael Rabušic. Zejména defenziva se téměř rozpadla.

Což mohlo ovlivnit dva inkasované góly. Už po dvou minutách zakončil samostatný únik Jana Matouška záložník Jan Kovařík. Slovan pak dostal gól na 2:2 po táhlém centru do pokutového území, který proměnil střídající Vladimír Zeman.

„Druhý gól nechápu. Nechci jmenovat, ale takové bránění je nedostatečné na ligové úrovni. Je hrozná škoda, že se tohle stává. Když vedete doma, musíte vyhrát. V tomhle jsme ještě křehcí, takové góly se hodně opakují,“ zmínil Kováč.

Jeho mužstvo přitom dokázalo skóre otočit po proměněné penaltě Lubomíra Tupty a brance Marka Ichy, který se ze středu zálohy přestěhoval na pozici pravého wingbeka.

Další možnosti strhnout vedení na libereckou stranu měl Michal Hlavatý. „Ztratili jsme doma zase dva body. Nejsme schopni dotáhnout zápas do vítězného konce. Kdyby Míša dal gól, zvládli bychom to,“ věřil si trenér Slovanu.

Takhle kouše další rozpačitý zápas. Liberec pod jeho velením získal v osmi zápasech devět bodů. Stejný počet mají také Bohemians.

„Bez debat, tohle je málo. Měli jsme mít minimálně šest, sedm bodů. Hrozně mě to mrzí, je to frustrující,“ poznamenal Kováč po posledním utkání.

Moc dobře ví, že Liberec má výrazný prostor ke zlepšení.