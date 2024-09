Sadílek: Řešilo se jenom skóre. Dřív jsme se strachovali o výsledek

Podle předpokladů jste měli zápas od úvodního hvizdu pevně v rukou.

„Řekli jsme si, že brzký gól nás může uklidnit, což se stalo. Cílem bylo držet balon, nehnat se zbytečně do koncovky.“

Jak obtížné bylo přepnout z utkání Ligy mistrů do zápasu s posledním ligovým týmem?

„Utkání se Salcburkem je pryč, klopýtnutím nebo špatným výkonem to můžeme všechno zahodit. Proto jsme na to apelovali, ať se tohle nestane, ať jsme správně nastaveni v hlavě. Tým šlapal, věděl, že jsme si přijeli pro všechny body, chtěli jsme mít balon pod kontrolou, a tak to i bylo.“

Přesto podobné zápasy bývají ošidné, v minulosti Sparta v obdobných situacích klopýtla. V čem je nyní silnější?

„Jsme sebevědomější, máme zápasy pod kontrolou. Samozřejmě nám pomohla červená karta soupeře, ale na míči jsme byli i tak silní a kontrolovali průběh. Už to není tak, že skórujeme a pak se strachujeme o výsledek, což se dříve stávalo. Byly fáze sezony, kdy jsme měli problémy zápasy dohrávat, teď to bylo pod kontrolou. Tentokrát se řešilo jen skóre.“

Viděl jste situaci při udělení červené karty po faulu Ekpaie na Rosse?

„Mathias byl velmi otřesený, v kabině leží, ale měl by být v pohodě, nebude to snad nic vážnějšího. Situaci jsem neviděl, protože balon letěl za mnou a já se zrovna otáčel. Jen jsem postřehl, že Ekpai nešel do balonu, ale ani na videu jsem tohle ještě neviděl. Paradoxně nám to trošku uškodilo v závěru první půle, ale po přestávce jsme se zase uklidnili a zápas zvládli.“

O dominanci Sparty svědčí i statistické údaje. Vedle jasné převahy ve střelách či rozích se jednalo třeba i dobu držení balonu. Mělo z vás Dynano velký respekt?

„Překvapilo mě prvních deset minut. Zdálo se mi, že se Budějovice stáhly až moc, možná to byl záměr, aby mezi soupeři byly co nejmenší mezery. Zřejmě nás chtěli vytlačovat do stran a donutit k centrům, což nám není úplně vlastní. Po prvním gólu to ale museli vysunout. Čekali jsme na situace, kdy nás budou víc presovat, aby vznikal prostor a mohli jsme více hrát.“

Přesto domácí nečekaně srovnali, ovšem kvůli ofsajdu se stav neměnil. Zatrnulo vám v tu chvíli?

„Nevěděl jsem, proč jsme je vystavovali do ofsajdu, nebo co jsme tam vlastně dělali. Kluci vzadu říkali, že přestali hrát právě kvůli ofsajdu, asi to bylo těsné. Musíme být rádi, že jsme domácí tímhle momentem nedostali do hry. Je zbytečné mít zápas pod kontrolou, pak podcenit jednu situaci a pomoci soupeři. Dobře, že se tak nestalo a pokračovalo naše vedení.“

Druhou půli hrálo Dynamo v deseti, ovlivnilo to strategii v kabině do zbytku utkání?

„Ani ne, domácí měli o hráče méně, takže ani nepresovali, stáli v bloku a spoléhali na brejk nebo standardku. Taktiku to ale nezměnilo, jen jsme si řekli, jak hrát, co zlepšit, co musí být rychlejší.“