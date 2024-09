Panák: Jsme lehkovážní, hrajeme za patou… Tohle není ideální čas

Berete porážku jako facku v takovém okamžiku?

„Abychom nejen ve fotbale byli lepší, musíme takové facky přijímat. Bohužel nás to potkalo ne v ideálním čase, protože jsme hráli doma před Ligou mistrů. Chceme vyhrát každý zápas, pro nás je porážkou i remíza.“

Cítíte velké zklamání?

„Všichni si uvědomují, co se stalo. Musíme to hodit rychle za hlavu, protože nás za tři dny čeká další utkání. Zápasů je hodně, což není jednoduché na hlavu. Ale proto jsme tady, jde spíš o privilegium, že můžeme v takovém režimu hrát. Jak jsme mluvili o tom, že jsme zápasy v Evropě hráli vyspěle, tak tohle jsou přesně zápasy, ve kterých musíme takovým způsobem hrát, a ne že sundáme nohu z plynu ve chvíli, kdy vedeme o jeden gól.“

Ztratili jste vedení, v defenzivě udělali velké chyby. Co stojí za tím zkratem?

„Myslím, že zápas jsme rozjeli dobře. Sice jsme měli nevynucené chyby, spoustu situací jsme nevyřešili, jak jsme chtěli, ale pořád jsme vedli. V tu chvíli jsme měli pološance, ze kterých jsme mohli rozhodnout zápas. Bohužel jsme inkasovali gól. Teď jako obránci vypadáme hůř, protože jsme chybovali, ale to k fotbalu patří. Nejde o chybu jednoho, dvou, tří hráčů. Měli jsme to uhrát jako tým a dát rychleji gól. Bohužel jsme situace neřešili dobře a do zápasu se sami zamotali.“

Dobře, ale co chybělo k tomu, abyste zápas lépe zvládli?

„Opravdu cítím, že je to o druhém gólu. Nemyslím si, že jsme měli málo šancí. Šli jsme třeba tři na tři a takové situace jsme měli vyřešit líp. Počínali jsme si lehkovážně, chyběl nám krok v šestnáctce soupeře, byli jsme za obránci nebo to hráli za patou. Tohle můžeme dělat s vědomím, že zápas je v klidu a vedeme o čtyři branky. Tohle nás sráží a pak z toho máme blbý pocit, protože je srovnáno a znervózníme.“

Neprojevila se na vás v ligových utkáních Liga mistrů? Ze tří zápasů jste jednou remizovali, pak po ne dobrém výkonu vyhráli v Českých Budějovicích a teď přišla prohra.

„Neřekl bych, že tohle je ten důvod. Pro nás je primární liga a všechno ostatní je navíc. Je důležité, abychom zvládali zápasy v lize a vytvořili si pozici k tomu, aby v Evropě jsme hráli víc v klidu. Prostě, když zápas není o tři góly, musíme hrát vyspěleji, držet balon a přidat druhý gól. Už nebudeme vyhrávat pět, šest nula, protože každý zápas v lize je složitý, každý soupeř se na nás připraví. Na nás je, abychom si s tím poradili a zvládli to, i když hra není růžová.“

Když příští víkend nezvládnete derby, Slavia vám může odskočit až na šest bodů. Nejste najednou pod tlakem?

„Ten zápas je sám o sobě největší v Česku. Tlak by byl v každém případě. Mrzí nás, že jsme zápas nezvládli, ale nejhorší bude, když se v tom budeme pitvat. Samozřejmě si rozebereme, jak tomu předcházet, ale liga je teprve na začátku. Do každého zápasu půjdeme, že chceme vyhrát. A je jedno, jestli hrajeme proti Olomouci, Slavii nebo Plzni. Tohle nebylo rozhodující, ale pochopitelně si takovými zápasy trochu škodíme.“