Nové hodnoty hráčů v Česku: lídr Vitík, skokan Diouf i stoperské komety

I sportovní ředitelé, agenti či skauti vám off record přiznají, že už je to minimálně nějaké vodítko. Transfermarkt, specializovaný server na hodnoty hráčů, se v průběhu let stal relevantním zdrojem, díky němuž se můžete informačně odrazit a být v obraze, co se týče trhu. Nyní došlo k aktualizaci – a to vždy budí rozruch. Pojďme se podívat na to, jak si nově vedou borci v české Chance Lize, jejímž lídrem je v tomto ohledu stoper Sparty Martin Vitík. Za ním jsou cizinci z pražských „S“.