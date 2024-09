Zdrcený Saňák o červené: Jen jsem zatleskal. Spadlo na nás všechno lejno

Trenére, zažil jste takový zápas?

„Nezažil. My si z něj uděláme nějaké závěry sami a věřím, aby měl náš fotbal nějakou úroveň, tak si k tomu udělají závěr i další lidé.“

Narážíte na výkon rozhodčího?

„Jsem zklamaný, že jsme to neuhráli, kluci se v osmi obětovali a paradoxně největší šanci v zápase měl Zlatohlávek. To je sice hezké, ale nakonec prohrajete takovouhle penaltou a já pak dostanu za zatleskání dvě žluté karty. Nebylo to nic drastického, zatleskal jsem dvakrát.“

Vyloučení Dominiquea Simona a Tomáše Solila se však zdála oprávněná.

„Když byly červené karty oprávněné, tak byly oprávněné. Je to věc rozhodčího, říkám to vždycky, není v mojí kompetenci to hodnotit. Nechci dělat nějaké zbytečné prohlášení, je to věc jiných lidí, já budu komentovat maximálně fotbal. My si musíme vyhodnotit, proč se to stalo.“

Miluj svůj život... Zpověď trenéra Saňáka o boji s rakovinou: Dávali mi rok Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Co vytknete hráčům?

„Hrubě ovlivnili utkání. Jestli jsou soudní, normální, tak jim to snad ani nemusíme moc říkat.“

Ale ani výkon v první půli nebyl nejlepší, ne?

„Do vyloučení jsme hráli pomalu, měli jsme hrát rychleji, být víc přímočaří, což se nám nedařilo. Pak už jsme jen bojovali a snažili se to uhrát.“

Na druhou stranu, v oslabení to byl až heroický výkon.

„Mužstvo chválím, jak funguje, jak makají, chtějí pracovat. Ale pro mě je to normální reakce, že to chtějí odmakat, bojují. Spíš je hloupé, že musíme hrát tak dlouhou dobu o dva hráče míň. Oni pak dostali taky červenou kartu, to už je blázinec. Nechci říkat hesla, že se od toho odrazíme, to vůbec ne. Pro mě je to smutný zápas.“

Jste zdrcený?

„Jsem zničenej, smutnej, když vidíte, jak kluci do posledních minut eliminují oslabení a pak dostane soupeř takovou penaltu - to je o naštvání. Ale my musíme vyřešit hlavně naši hru před vyloučeními, s ní jsem nebyl spokojený. Pak už jsem tam viděl ty mušketýry, jak říkám. Ale druhý poločas dopadl nakonec smolně, dneska na nás spadlo všechno lejno, když to řeknu hezky. Bohužel.“