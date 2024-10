Slávisti, nebo sparťani do sestavy pro derby? Bude to kolo s málo góly

A co tedy - pevná defenziva Slavie, nebo Haraslín s Birmančevičem? „Tuhle otázku jsem si kladl, když jsem sem jel v autě - a nenašel jsem odpověď. Jsem na to strašně zvědavý, který tým si víc dokáže prosadit svou hru. Ale nebudu alibista a myslím si, že spíš převáží domácí, kteří budou v tlaku. Každopádně Sparta umí být komfortní v nízkém bloku, jak jsme viděli i ve Stuttgartu,“ přemýšlí David Sobišek.

V každém případě pro trenéry Fantasy může hrát roli i náročný říjnový los Sparty. Derby to nekončí, Letenští přivítají Liberec a pak vyrážejí do Plzně. A mezitím si ještě střihnou i křest ohněm na půdě Manchesteru City. „Možná je teď ideální chvíle vyndat některé hráče Fantasy v dresu Sparty a pár kol vsadit na jiné,“ doporučuje David Sobišek. „Touhle shodou okolností mi to teď prostě v sestavě vychází na tři slávisty a žádné sparťany,“ překvapuje i Martina Vaita.

Kdyby ale nebylo kde sbírat body v derby, jsou tu další utkání. „Čekám hodně underů,“ naráží na opětovný malý počet vstřelených branek Sobišek.

V následujícím kole by ale mohla ofenzivně táhnout trenéry Olomouc. „Sigmě věřím,“ soudí David. „Hezký fotbal od začátku sezony, první velké zápasy ji nepotkaly v nejlepším rozpoložení, ale na Spartě to bylo skvělé, navíc bez Klimenta. Napumpuje jí to hrozně moc sebevědomí. Není na co čekat, sázím na souhru Filipa Zorvana a Jana Klimenta,“ doplňuje.