SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:1. Domácí vedou o šest bodů, červené v závěru

Červenobílí vyhráli ligové derby poprvé po pěti zápasech, doma nicméně v nejvyšší soutěži s odvěkým rivalem bodovali podvanácté z posledních 13 duelů. Sparta ve druhém kole po sobě utrpěla porážku, minule podlehla Olomouci. Letenští v šestém venkovním utkání ligového ročníku poprvé ztratili body.

Zatímco Slavia nastoupila v očekávané sestavě, dánský trenér Sparty Friis nechal v úvodu jen na lavičce Haraslína a do zahajovací jedenáctky nasadil Krasniqiho. Po čtyřzápasové absenci ze zdravotních důvodů se vrátil do hry stoper Sörensen. Oba týmy nastoupily do utkání po remízách 1:1 v evropských pohárech, Sparta uhrála v úterý nerozhodný výsledek v Lize mistrů ve Stuttgartu a Slavia ve čtvrtek doma v Evropské lize s Ajaxem Amsterodam.

Vršovičtí začali náporem a hned z první akce otevřeli skóre. Diouf si narazil s Bořilem, prokličkoval se do vápna a jeho střílený centr z levé strany v úvodu druhé minuty zblízka usměrnil do sítě důrazný Chytil. Pětadvacetiletý útočník se v souboji pražských rivalů trefil poprvé a po 65 sekundách se postaral o nejrychlejší gól v derby v samostatné ligové historii.

Sparta se zpočátku nemohla dostat do tempa. V 19. minutě po Dioufově chybě postupovali hosté do brejku, Krasniqiho přihrávka prošla až k Birmančevičovi, ale jeho nedůraznou přízemní střelu odvrátila obrana. O chvíli později červenobílí zvýšili. Zafeiris potáhl balon středem pole, kousek za vápnem napřáhl a Vindahl na pokus k tyči nedosáhl. Také řecký reprezentant skóroval v derby poprvé, navíc stylově oslavil 50. start v české lize.

Na opačné straně Preciado z hranice šestnáctky minul. Další Zafeirisovu ránu poté Vindahl vyrazil a domácí se pak marně dožadovali penalty po souboji Chorého s Lacim. Ve 38. minutě vypálil Douděra vedle.

Po změně stran stáhl trenér Friis Olantujiho a nasadil Haraslína. Domácí zpočátku poměrně s přehledem kontrolovali dvoubrankové vedení, v 65. minutě ale inkasovali. Haraslín při protiútoku přenesl balon na pravou stranu na nabíhajícího Rrahmaniho a ten z hranice vápna zpoza obránce překvapil gólmana Kinského přízemní střelou na přední tyč. Kosovský reprezentant si připsal třetí soutěžní trefu za Spartu po nedávném letním příchodu.

Vzápětí mohl dokonce vyrovnat Haraslín, Kinský však jeho technický pokus na konci 67. minuty vyrazil. Čerstvý reprezentační gólman pak výrazně podržel Slavii i v 81. minutě, kdy vychytal Birmančeviče, který se jej pokusil obejít z úhlu.

Na opačné straně se po závaru ve velké šanci neprosadil střídající Lingr, který v pondělí oslaví 26. narozeniny. Ve třetí minutě nastavení Kinský zkrotil Rrahmaniho střelu a sudí Szikszay po následné strkanici udělil Vitíkovi k jeho překvapení přísnou druhou žlutou kartu.

Vyloučen pak byl i domácí hráč, když hlavní arbitr po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu poslal předčasně do šaten za hlavičku směrem k soupeři Oscara. Slavia potvrdila příznivou bilanci v Edenu, kde v lize prohrála jediný z posledních 42 zápasů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Chytil, 21. Zafeiris Hosté: 65. Rrahmani Sestavy Domácí: Kinský – Holeš, Zima, Bořil (C), D. Douděra (83. Wallem) – Zafeiris, Oscar – Diouf (90. Zmrzlý), Chytil (60. Lingr), Provod – Chorý. Hosté: Vindahl – Vitík, Panák (C), Sørensen – Preciado, Laçi (84. Solbakken), Kairinen, Ryneš (74. Zelený) – Birmančević (84. Daněk), Olatunji (46. Haraslín), Krasniqi (63. Rrahmani). Náhradníci Domácí: Mandous, Chaloupek, Wallem, Prebsl, Michez, Bužek, Ševčík, Jurásek, Lingr, Zmrzlý Hosté: Vorel, Ross, Zelený, Wiesner, Solbakken, Sadílek, Pavelka, Daněk, Rrahmani, Tuci, Haraslín Karty Domácí: D. Douděra, Chorý, Diouf, Wallem, Provod, Zmrzlý, Bořil, Oscar (č) Hosté: Ryneš, Kairinen, Preciado, Solbakken, Vitík, Rrahmani Rozhodčí Szikszay – Paták, Volf (Všetečka) Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice

Ještě před utkáním se fanoušci Letenských vydali do Edenu tradičním pochodem. Sparťanští příznivci měli před čtvrtou hodinou sraz na Staroměstském náměstí. Společně vyrazili do metra, kterým jeli na stanici Želivského. Z ní pak pochod pěšky pokračoval až na stadion Slavie ve Vršovicích.

Průvod sledovaly desítky policistů a na jeho trase byla částečně omezena doprava. Ostřejší výměna názorů mezi sparťany a slávisty nastala u stadionu, fyzický kontakt mezi oběma skupinami ale nenastal. Akce se obešla bez potíží, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.