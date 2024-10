Kania k hráčům: Jsem vítěz, ale ve vás to nevidím. Značka předběhla produkt

Zmar a bída. Prohra 0:5 bolela každého fanouška Liberce na stadionu a také měla náležitou dohru. Plamenný projev vyslal směrem k hráčům v kabině sportovní ředitel Theo Gebre Selassie, pár hodin po zápase se ujal slova i sám majitel Kania. Co hráčům řekl?

„Řekl jsem jim, že vím, že jsem v životě vítěz. Že jsem dokázal v životě překonat velké překážky a vždycky zvítězil. Ale že v nikom z nich to nevidím. A že bych byl strašně rád, aby mě vyvedli z omylu. Neviděl jsem to ani moc často v zápasech před derby. Je to velké zklamání,“ řekl Kania, který přiznal, že jako člověk s nulovou fotbalovou zkušeností musí hráčům dávat příklady ze svého podnikatelského života.

„Rok a půl jsem bojoval o život mé firmy a měl jsem vážné zdravotní problémy. Tehdy jsem se naučil, že tyto momenty definují to, jestli z vás bude vítěz, nebo někdo, kdo je průměrný či navždy poražený,“ připomněl.

To ale nebyl jediný dojezd šokujícího večera. K hráčům promluvil i generální ředitel Jan Nezmar, padala ostrá slova. „Hráčům řekl, že jsou v šestnáctce bezzubí a v soupeřově šestnáctce naivní. Že jsou připosraní,“ řekl Sportu jeden dobře obeznámený zdroj. Situace ale vygradovala, když se do debaty chtěli vnořit ultras z místní hospody. Marně se snažili dobýt do VIP prostoru, sám Kania a další lidé údajně museli držet před partou fanoušků dveře.

„Nakonec jsme je přesvědčili, že hráči jsou psychicky na dně už tak. Máme mladé hráče, nemáme tak vyzrálé osobnosti, aby to mohli řešit,“ přiznal Kania. Nezmar fanoušky uklidnil, následně už situaci zajistila policie.

Produkt předběhl značku

Čtyři prohry, jen jedna domácí výhra, jedenáct bodů, desáté místo, negativní skóre. Ne, Liberec rozhodně není tou ligovou štikou, kterou být chtěl. Alespoň na hřišti. Mimo něj zvolil agresivní marketing, změnil vizuální identitu klubu, rozesel billboardy, pracoval (v rámci Česka) s originálními koncepty, byl vidět.

V kontextu sportovních úspěchů ale vypadá klubový merchandising jako trička a mikiny s tvářemi trenéra Radoslava Kováče či záložníka Michala Hlavatého nepatřičně, což ostatně Kania reflektoval.

„Vše, na čem jsme si v posledních šesti měsících dali záležet v brandové a marketingové stránce, můžeme úplně odepsat. Doufám, že dočasně. Náš tým, jeho projev a to, jak funguje, ztratil důvěru, kterou se snažíme získat. Říkali jsme, že budeme jiní, lepší. Ne, nejsme. Bylo by neadekvátní, abychom teď na sebe jakkoliv upozorňovali. Zatím to vypadá, že kvalita značky předběhla kvalitu produktu. Bylo tak padesát na padesát, že se to stane. Ale takovým devastujícím způsobem, to jsme si nedokázali představit,“ posteskl si Kania.

Mladý milionář věří, že klub podnikne kroky, aby si fanoušky získal zpátky. Hráčům dávat pokuty nechce, ale bude po nich požadovat gesto v podobě vzdání se určité částky svého platu mimo klub.

Kováč má důvěru

Svými dalšími slovy Kania potvrdil to, co už vyřkl několikrát. Jeho Slovan Liberec je dlouhodobý projekt a jeho součástí je i Radoslav Kováč. O tom, že by koučova pozice byla v ohrožení, se vůbec bavit nechce a věří, že trenéři zůstanou v klubu ještě hodně dlouho. Pokud někdy ke změnám k realizačnímu týmu dojde, bude o tom rozhodovat Nezmar.

„Důvěra je podrobená zkouškám. Ale děláme vše pro to, aby se to už neopakovalo. Jakékoliv úvahy o pozici trenéra nejsou na místě.“

Liberec teď čeká reprezentační pauza, kdy si klub chystá nejen debakl od Jablonce pořádně vyhodnotit. Pak Slovan nečeká nic lehkého – výjezd na hřiště mistrovské Sparty. Tam by chtěl Kania vidět důstojný výkon, to nejdůležitější vidí v zápasech následujících. „Zápas sezony je pro mě domácí zápas se Slováckem, týden po Spartě. Pak máme venku Budějovice a doma Hradec. Tři zápasy, kde musíme uspět,“ vyhlíží Kania.