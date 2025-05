Kdo pojede na EURO U21 podle Sportu: předem daná jednička, otazníky kolem Šína

Lukáš Horníček (Braga), Jiří Borek (Slovácko), Tadeáš Stoppen (Olomouc)

Pozice jedničky je předem daná. Po přesunu Antonína Kinského do áčka pevně čapnul příležitost Lukáš Horníček, jenž navíc začal pravidelně nastupovat ve špičkové portugalské Braze. Pokud se nestane nic zásadního, jeden z hrdinů baráže proti Belgii by měl odchytat celý turnaj. Za této konstelace nedává velký smysl, aby byl v kádru také jeho předchůdce Kinský, byť o víkendu už zase stál v bráně Tottenhamu v Premier League. Jel by jako dvojka? Těžko. Navíc po něm možná sáhne v kvalifikaci MS kouč seniorského výběru Ivan Hašek.

„Uvidíme, co z toho vzejde. Potřebujeme mít co nejsilnější tým,“ nevzdává se Suchopárek služeb gólmana Spurs. Horníčkovi nicméně bude podle všeho krýt záda Jiří Borek, který se po nepovedeném vstupu do jara vrátil do sestavy 1. FC Slovácko a odsunul na lavičku Milana Heču. Od té doby podává slušné výkony, byť se mužstvu nedaří.

Záložní gólman číslo tři by se měl rekrutovat z Olomouce. Za Sigmu aktuálně chytá Jan Koutný, ovšem poslední srazy absolvoval jeho vrstevník Tadeáš Stoppen. Tento fakt může hrát pro něj, s brankářským mini týmem je více sehraný. Další adepti Adam Stejskal a Radek Vítek, kteří mají angažmá v rakouské první lize, si uškodili odmítnutím pozvánky na předchozí sraz kvůli tomu, že by neměli vytížení.