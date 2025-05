Vyprodaný sektor Sparty vs. bojkot domácích: „mušle“ pro hosty dráždí i přitahuje

Zatímco herec a známý sparťan David Novotný nabádá fanoušky pražského týmu ke koupi jednotných triček do vyprodaného sektoru hostí, tvrdé jádro příznivců fotbalistů Olomouce hodlá i při středečním finále MOL Cupu pokračovat v už dříve vyhlášeném bojkotu domácích zápasů . Lze tedy předpokládat, že při poslední šanci Sparty na alespoň částečnou záchranu nepovedené sezony bude mít tým Larse Friise na Andrově stadionu téměř domácí atmosféru.

Sparťanský kotel bude navíc fandit na kultovní severní tribuně, kterou hostující příznivci zhusta využívají jako obří „jeviště“ pro svá povedená chorea. „Ano, naše slavná severní tribuna. Mušle? Tak jí tady neříkáme, ale proč ne,“ usmíval se při nedávné prohlídce Androva stadionu s Ligou naruby mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

Ne všichni v Olomouci ale toto využití proslulé části domácího stadionu Sigmy schvalují. „Smutný to příběh pro všechny domácí fanoušky, kterých je čím dal méně. Radši naplnit hosty, shrábnout prachy a být bez bodu. Kudla do zad pro všechny domácí fans, kteří na to mají ještě trpělivost,“ zní jeden z komentářů pod videem s prohlídkou Androva stadionu. Podobné hlasy zazněly i v nedávné Lize na pivu, která proběhla právě v Olomouci.

Jak vlastně „mušle nemušle“ vznikla? „Je to téměř kopie tribuny na Stade Vélodrome v Marseille, minimálně nějaká inspirace tam proběhla,“ vysvětluje Fišara. Na prohlídku Androva stadionu s Ligou naruby se podívejte ve VIDEU.