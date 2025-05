Proč (ne)využít symbiózu? Sparta by mohla ve finále poháru vytasit kosovskou dvojzbraň

Jediná trefa v derby padla po jejich spolupráci. Doporučení z minulého angažmá, kupříkladu od exslávisty a někdejšího hráče Plzně Jakuba Hromady, zněla jasně: Ti dva si vyhoví, měli by hrát spolu. Pro kruciální zápas Sparty v sezoně, pro středeční finále poháru v Olomouci s místní Sigmou, se proto nabízí jasná otázka. Neměli by do ofenzivní formace naskočit společně Kosované Albion Rrahmani a Ermal Krasniqi?