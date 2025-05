Pomezní nemávala a… Brutální srážka s tyčí, útočník Nottinghamu je v umělém spánku

Nottingham Forest si zajistil kvalifikaci do evropských pohárů po dlouhých 30 letech. Víkendová remíza 2:2 proti Leicesteru má však nepříjemnou dohru. Taiwo Awoniyi je vinou zranění, které v zápase utrpěl, v umělém spánku. Dobrá zpráva je, že se jeho stav zlepšuje. Fanoušky však celá situace rozzlobila i proto, že jí šlo předejít. Kdyby pomezní rozhodčí odmávala jasný ofsajd dřív, ke kolizi útočníka s tyčí by vůbec nedošlo.

V 87. minutě se domácí hnali za rozhodujícím gólem, který by je posunul na pátou příčku a výrazně by se přiblížili kvalifikaci do Ligy mistrů. Při jednom z pokusů se směrem k vápnu soupeře řítil Anthony Elanga, nacentroval míč pod sebe a Taiwo Awoniyi ve skluzu jen o pár centimetrů minul branku.

Na tom by nebylo nic zas tak neobvyklého, jenže Nigérijec po heroickém sprintu nekontrolovaně upadl a nepříjemně břichem naboural do brankové konstrukce. Z trávníku se dokázal zvednout a závěrečné minuty utkání v bolestech ještě dohrál, následně byl ovšem převezen do nemocnice, kde v pondělí podstoupil operaci.

Vzhledem k vážnosti poranění ho lékaři dokonce uvedli do umělého spánku a zbytek procedury by měl být dokončen ve středu. Vyjádření klubu z úterního odpoledne všechny fanoušky uklidnilo, když klub oznámil, že se útočníkův stav zlepšuje.

Kolem nebezpečného incidentu se navíc strhla ještě další debata. V případě, že by Awoniyi při riskantním pokusu o zakončení skóroval, branka by stejně neplatila kvůli ofsajdu. A to ne těsnému. Elanga byl na začátku útočné akce minimálně metr za posledním obráncem soupeře. Pomezní Sian Massey-Ellis ovšem nechala celou akci dohrát a až poté zvedla praporek nad hlavu.

„Awoniyi musel být uveden do umělého spánku kvůli zranění, kterému se dalo předejít, kdyby rozhodčí mohli mávat ofsajdy včas. Všichni jsme věděli, že vážné zranění bylo jen otázkou času,“ napsal na sociální síť X jeden z fanoušků, jehož komentář získal velkou podporu.

Pozdní domávnutí zřejmých ofsajdových situací přitom už v minulosti kritizovala řada fotbalových expertů právě z důvodu, aby nedocházelo k podobným zbytečným zraněním.

Rozzuřený majitel na hřišti

A nepříjemný moment z utkání Premier League měl ještě jednu vášnivou dohru. Po závěrečném hvizdu si to rovnou na trávník namířil i majitel Nottinghamu Evangelos Marinakis a bouřlivě gestikuloval směrem k trenérovi.

Jak se později ukázalo, nešlo o debatu o ztracených dvou bodech, ale právě o zdraví útočníka Awoniyiho, jehož kouč Nuno Espírito Santo i přes bolest a vážné zranění nechal utkání dokončit.

„Jsem na Nuna a celý tým extrémně pyšný a tenhle historický úspěch musíme oslavit. Všichni jsme ale byli naštvaní kvůli zranění Taiwa a špatnému úsudku lékařského týmu, který ho nechal pokračovat ve hře,“ objasňoval dolarový miliardář z Řecka hodně probíraný moment na instagramu.

Po pár minutách ošetřování se tak vážně limitovaný útočník vrátil na trávník, protože Nottingham v mezičase využil i poslední povolené střídání. Awoniyi však ve zjevných bolestech po hřišti jen pokulhával a neměl pro mužstvo velký přínos.

I kvůli tomu se „lesníci“ propadli v tabulce anglické ligy na sedmé místo a výrazně se snížily jejich šance na senzační postup do Ligy mistrů.