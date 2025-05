Posadil se doprostřed stadionu, na zničený trávník, vedle poházených kelímků od piva. A oddechl si. Dokázal to! Adam Karabec, český záložník, pomohl fotbalistům Hamburku k návratu do německé bundesligy po sedmi letech. „Bylo to psychicky hodně náročné, tlak se v závěru ještě stupňoval,“ řekl 21letý hráč, který po rozhodující sobotní výhře uvíznul uprostřed modré masy nadšených fanoušků. „Byl to chaos, ale současně zážitek na celý život,“ líčil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.