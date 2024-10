Expert Kobylík: Liga je pro Slavii jako LM, derby budíčkem pro Spartu

Co znamená výhra Sparty v derby nad Slavií?

„Ukazuje se, že Slavia má v letošní sezoně ligu na prvním místě, česká liga je pro ně taková Liga mistrů. Naopak Sparta měla ligu trošku v pozadí, derby je takový budíček, aby ligu přehodila na plnou prioritu. Odhodlání a soustředěnost Slavie i v minulých týdnech směřovalo hlavně do ligy, u Sparty je to naopak, aspoň takový jsem z ní měl pocit. Pramení z toho třeba výpadek s Olomoucí, pokud by do toho zápasu šli plně koncentrovaní, nachystaní, nedošlo by k tomu. Částečně se to přeneslo i do derby. V první půli byli slávisté nahecovaní, vzali to jako zápas půlsezony, pro Spartu to vypadalo jako, v uvozovkách, jen další důležitý zápas. Spartu tohle probere a pozornost už takhle nebude tříštit. Napne všechny síly, aby v lize neztrácela. Šestibodový odstup na Slavii v tabulce není příjemný, ale v žádném případě rozhodující. Pořád jsme, dá se říct, na začátku soutěže.“

Není to také o tom, že Slavia má do kvality širší kádr a poradí si s programem v lize i na evropské scéně?

„Teď to není o rotaci. Slavia v minulosti rotovala moc a nebylo to ku prospěchu. Teď našla ideální sestavu, proto je tak silná. V případě některých hráčů Sparty šla hodně dolů individuální forma, hlavně těch ofenzivních - Haraslín, Birmančevič. Jemu vyšel začátek sezony v letních měsících, ale od té doby se trápí. Haraslín dokáže být nebezpečný, ale také má výkyvy. Zápas v Edenu vůbec nevyšel Olatunjimu, Slavia celou ofenzivu Sparty otupila. Chytil, Chorý, to jsou bijci, kteří se neustále na hřišti perou, tam je cítit síla, jaká Spartě vepředu chyběla.“