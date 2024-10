Sparta překvapila Slavii vynecháním Haraslína. Jenže Friisův tah pohořel

Když se Slavia chystala před derby na Spartu, správně trefila její základní sestavu. Tedy až na jediné jméno. „Ale neprozradím jaké,“ usmíval se Mojmír Chytil, střelec klíčové branky při výhře „sešívaných“ 2:1. Ovšem překvapení není složité odhalit. Trenér Lars Friis nechal na startu utkání na lavici Lukáše Haraslína, ofenzivní hvězdu. „Jeho záměr mohl být správný, ale gól ve druhé minutě hodil plány do koše,“ komentoval Dánův tah Roman Polom, expert deníku Sport.

Veletoč se sestavou po dvou a půl měsících od startu nové sezony výrazně přibrzdil. Ve sparťanské příručce se dá po úvodní řízené rotaci zase snadno orientovat.

V bloku po poslední reprezentační přestávce sice zasáhlo do pěti soutěžních utkání jednadvacet hráčů letenského týmu včetně gólmana Petera Vindahla, ale zahajovací jedenáctka českého mistra má viditelně široké obrysy. David Pavelka, Martin Suchomel, Mathias Ross nebo Markus Solbakken absolvovali pouze drobky minut.

Trenér Lars Friis zkrátka sází na varianty, které se po první třetině sezony projevily jako nejlepší. Pro nedělní derby se Slavií sáhl oproti remíze 1:1 v Lize mistrů se Stuttgartem pouze ke třem změnám, navíc dvě z nich přicházejí v pravidelném rytmu.

„V této sezoně Friis několikrát ukázal, že umí správně reagovat na soupeře tak, aby si Sparta zachovala své jasné herní principy. Zatím mu to pokaždé vyšlo, Malmö a Salcburk viditelně předčil,“ připomněl Roman Polom, expert deníku Sport, výhry nad soky v Lize mistrů.

Článek pokračuje pod infografikou.

Že se pro derby vrátil Asger Sörensen do stoperského tria, není nic šokujícího. Před malým zraněním, které Dána vyřadilo na čtyři zápasy, byl před Jaroslavem Zeleným volbou číslo jedna.

Ani druhá úprava v sestavě nepřekvapila. Výměna Albiona Rrahmaniho a Victora Olatunjiho se neustále opakuje. „Oba jsou úplně jiné typy útočníků,“ zmínil Friis.

Tentokrát předvídal, že se bude do střetu s rivalem hodit druhý z nich. „Čekali jsme hodně soubojů, proto jsme vsadili na Victora,“ zdůvodnil dánský kouč svou volbu. Ale mylnou.

Urostlý Nigerijec za první poločas nevystřelil na branku, dostal se ke čtyřem přihrávkám a ve dvanácti osobních soubojích uspěl jen pětkrát. „David Zima byl pro mě král, jeho výkon na Olatunjiho byl neskutečný,“ pochvaloval si Jindřich Trpišovský, trenér „sešívaných“.

Proto už o pauze přišla reakce, která souvisí s největším překvapením v sestavě. Lukáš Haraslín, opora ofenzivního trojzubce, vyběhl na trávník v Edenu z lavice.

Opakovaný trik s Haraslínem

Dánský trenér použil podobnou strategii jako v minulosti Brian Priske, jeho předchůdce ve Spartě. Slovenský reprezentant v prvním derby se Slavií v minulém ročníku odehrál coby střídající hráč třicet minut. V nastaveném čase proměnil pokutový kop a vystřelil remízu 1:1. V jednom případě dokonce chyběl v nominaci, i když byl fit.

V neděli se situace měla opakovat. „Haraslín jednoznačně patří do základní sestavy, ale chápu, že trenér chtěl soupeře překvapit a nasadit ho do druhé půle čerstvého,“ líčil Polom. Před 28letým křidelníkem dostal přednost Ermal Krasniqi. Před kláním se Slavií naskočil do každého ze čtyř posledních utkání Sparty, i když pouze jedinkrát začal v základní sestavě. Proti Českým Budějovicím a Olomouci zapsal dvě ze tří branek v tomto ročníku.

Tentokrát měl zlobit defenzivu „sešívaných“ svou dynamikou a rychlostí, což je u Haraslína na nižší úrovni. „Krasniqiho jsme dali do zápasu, protože jsme čekali, že budeme potřebovat náběhy za obranu. Upřímně jsem byl celkem překvapený, že jsme v nižších prostorech dostali více místa a mohli hrát s balonem,“ vysvětlil Friis.

Kosovan patřil v ofenzivě v první půli mezi lepší sparťany. Zaznamenal dva centry, po jednom z nich dostal do dobré střelecké pozice Veljka Birmančeviče. Byl úspěšný v osobních soubojích, v sedmi případech získal míč. Navíc dokázal podržet balon a následně rozehrát. Přesto ofenzivní trio v prvním poločase i kvůli špatně fungujícímu středu hřiště nešlapalo. Zlepšení přišlo až po pauze s příchodem Haraslína, který kromě asistence nebezpečně střílel z úhlu na Antonína Kinského.

Další správný impulz dodal sparťanům Rrahmani, jenž po hodině hry nahradil Krasniqiho. Najednou letenský tým zatlačil Slavii. „Sparta se už od začátku utkání chtěla herně prezentovat jinak, ale první gól výrazně ovlivnil ráz zápasu. Friis změnu v sestavě nemyslel zle, nelze mu ji vyčítat,“ řekl Polom.

Jenže Rrahmaniho gól a Haraslínova asistence dokazují, že Sparta po jejich střídání nabrala v ofenzivě na obrátkách. Oba výrazně předčili Olatunjiho, Krasniqiho i Birmančeviče.