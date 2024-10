Ideální sestava 11. kola Fantasy: sklizeň útočníků, v bráně Stoppen

Hroťáci dosud v iSport Fantasy nedodávali s výjimkou Jana Klimenta potřebné body. Tentokrát se ale rozjeli – desetibodovou hranici překonali hned tři z nich. Do nejlepší jedenáctky se dostala i trojice hráčů Karviné a chybující brankář Tadeáš Stoppen. Jedenáctibodovým králem je ale mladík Prince Adu.

Tadeáš Stoppen

• SK Sigma Olomouc • Body v 11. kole: 9 • Cena v iSport Fantasy: 4,6 milionu • Vlastní ho: 4,7 %

Obří chybou zazdil šance Olomouce na zisk tří bodů v Hradci. Ale v kole, které nabídlo jen jedno čisté konto, byl přesto mladý brankář díky chycené penaltě nejlepší volbou pro fantasy trenéry.

Obránci

Kristián Vallo

• MFK Karviná • Body v 11. kole: 9 • Cena v iSport Fantasy: 4,7 milionu • Vlastní ho: 0,03 %

Debut si připsal teprve v minulém kole, už ale stihnul zaujmout. Slovenský bek si perfektně rozumí s míčem a proti Dynamu si připsal asistenci. Co víc – byl vystřídán předtím, než Karviná přišla o čisté konto.

Tomáš Wiesner

• AC Sparta Praha • Body v 11. kole: 8 • Cena v iSport Fantasy: 7,6 milionu • Vlastní ho: 1,41 %

V iSport Fantasy na něj kvůli cenovce sází málo trenérů, těch pár ale rozhodně potěšil. Skvělým výskokem na centr si připsal svůj první ligový gól sezony, nulu ale udržet nepomohl.

Jaroslav Harušťák

• FK Teplice • Body v 11. kole: 6 • Cena v iSport Fantasy: 4,2 milionu • Vlastní ho: 7,4 %

Nikoliv kanonýr Gning, teplickým statistikám vévodí v iSport Fantasy levý bek. Populární a levná volba se proti Slovácku osvědčila, ačkoliv stačilo „jen“ udržet čisté konto. V sestavě kola podruhé v řadě.

Jak vypadala ideální sestava 11. kola Fantasy? • Foto iSport.cz

Záložníci

Ioannis-Foivos Botos

• MFK Karviná • Body v 11. kole: 10 • Cena v iSport Fantasy: 5,9 milionu • Vlastní ho: 3,44 % 7

Ozval se poprvé od 6. kola, ale stálo to za to. Dvě asistence a díky brzkému střídání čisté konto – mezi záložníky nejlepší počin. Na gól stále čeká, co teprve až začne proměňovat šance…

Ondřej Lingr

• SK Slavia Praha • Body v 11. kole: 9 • Cena v iSport Fantasy: 7,7 milionu • Vlastní ho: 0,22 %

Poprvé po svém návratu se zapsal do střeleckých statistik, i do fantasy sestavy kola. Gól a čisté konto možná přesvědčí trenéry, že si český reprezentant nezaslouží tak nízké vlastnictví.

Matěj Mikulenka

• SK Sigma Olomouc • Body v 11. kole: 8 • Cena v iSport Fantasy: 4 miliony • Vlastní ho: 2,66 %

Levňoučký mladík ze Sigmy má formu! V sestavě kola je rovněž podruhé a se šestnácti body ze dvou kol se vyšvihl na pozici čtvrtého nejbodovějšího hráče Olomouce ve hře. Zajímá vás?

Vakhtang Tchanturishvili

• FK Jablonec • Body v 11. kole: 8 • Cena v iSport Fantasy: 7,8 milionu • Vlastní ho: 2,18 %

V prvním kole rozjel třináctibodovou párty a od té doby mlčel. Možná i proto mu slávističtí hráči nevěnovali takovou pozornost. Gruzínec se trefil senzačně levačkou a celkově je na 45 bodech.

Útočníci

Prince Kwabena Adu

• FC Viktoria Plzeň • Body v 11. kole: 11 • Cena v iSport Fantasy: 6,6 milionu • Vlastní ho: 2,33 %

Zapomeňte na Daniela Vašulína, iSport Fantasy má nového a levnějšího prince. Senzační dvougólový výkon na Baníku napověděl, že Adu může být pro Miroslava Koubka novou jedničkou. Co pro vás?

Muris Mešanović

• FK Dukla Praha • Body v 11. kole: 10 • Cena v iSport Fantasy: 7,8 milionu • Vlastní ho: 0,66 %

Toto kolo patřilo útočníkům. Konečně! Muris Mešanovič je ale dost překvapivé jméno. Gólem a asistencí přispěl k senzační domácí otočce proti Pardubicím. Ve Fantasy bodoval potřetí v sezoně.

Filip Vecheta

• MFK Karviná • Body v 11. kole: 10 • Cena v iSport Fantasy: 7,2 milionu • Vlastní ho: 7,74 %

Kdo sledoval pořad Mistři Fantasy, ví, že karvinský mladík byl ideální náhradou za Jana Klimenta. Potvrdil to vrchovatě – po dvou gólech je už druhým nejlepším útočníkem ve hře. A stále je za slušnou cenu.