Friis: Hlad? Fér otázka. Musíme se vrátit, pak můžeme mluvit o titulu

Vytvořili kolečko na polovině hřiště, doprostřed vkročil Qazim Laci a emotivně křičel. Jako by fotbalisté Sparty byli zlomení, potřebovali nakopnout. Vždyť v nedělním šlágru 13. kola Chance Ligy na hřišti Plzně prohráli 0:1, přičemž nevystřelili ani jednou na branku. „Když kopete jen dlouhé balony, jak jsme to dělali první poločas, tak nevyhrajete,“ litoval trenér Lars Friis, jenž prozradil aktuální zdravotní stav Lukáše Haraslína.

Jde o velkou komplikaci v boji o titul?

„Jako první ze všeho je to o tom, abychom se vrátili zpátky k tomu, co nás zdobilo. Potřebujeme pracovat, být lepší a hrát takovým způsobem, v němž jsme byli dobří. To jsme od nás pár týdnů neviděli. Musíme se vrátit k začátkům, a pak můžeme mluvit o titulu.“

Je tým psychicky dole?

„Ztratili jsme už hodně zápasů, na což nejsme zvyklí. Ale není to jen o utkáních, musíme na tom pracovat každý den v tréninku. Samozřejmě nejsme šťastní, některé věci nás štvou. Teď nejde o Ligu mistrů, musíme předvádět dobré výkony v domácí soutěži, kde potřebujeme vyhrávat. To je nejdůležitější.“

Před sezonou jste tvrdil, že hráči musejí zůstat hladoví. Cítíte to z nich?

„Když jsme prohráli, tak tohle je dobrá a fér otázka. Musíme se na to podívat. Podali jsme v některých zápasech dobré výkony, jindy ne úplně optimální. Hlad je pro mě ohromně důležitý, proto se tomu budeme věnovat. Ale nestrachujte se, tohle je moje práce, aby tomu tak bylo.“

Nechyběly vám v utkání emoce, které přinesl do hry až Qazim Laci?

„Nevím, jestli emoce byly největší problém. Scházela nám kvalita, postrádal jsem nabídku a chuť hrát. Když kopete jen dlouhé balony, jak jsme to dělali první poločas, tak nevyhrajete. Tohle prostě není naše hra. Ale obecně nešlo o dobrý zápas.“

Plzeň vás donutila k nakopávaným balonům?

„Tohle není o Plzni, je to o nás. Když se soupeř pustí do presinku, je to pro nás výhoda. Takhle chceme hrát, protože najednou máme volné prostory, v nichž chceme kombinovat. V první půli nám zkrátka chyběla nabídka, být víc na balonu. Musím se na to ještě jednou podívat, ale myslím, že druhá půle byla lepší.“

Přemýšlel jste o změnách už po poločase?

„Změny jsme udělali. Wiesner se posunul do středu hřiště, což nám pomohlo s tlakem. Víc jsme se dostávali na polovinu Plzně, jen nám chyběla kvalita. Máme hodně střelců, jen jsme si nedokázali vytvořit šance.“

Proč nenastoupil Angelo Preciado?

„Včera byl na tréninku nakopnutý, musel z něj odejít předčasně. Nemám žádné nové informace, ale doufám, že brzy bude zpátky.“

A jak je na tom Lukáš Haraslín, jenž brzy střídal v zápase s Manchesterem City?

„Cítil bolest ve svalu a vypadá to, že ho budeme postrádat několik zápasů.“

Nahradil ho Kryštof Daněk. Proč jste se pro něj rozhodl?

„Klepal na dveře základní sestavy už poslední týdny. Je dobrý v tréninku, pokračuje tvrdě, přidává si. Když dnes chyběl Haraslín, tak jsme mu dali šanci. Udělal hodně dobrých věcí, ale jako dalším hráčům mu někdy chyběla kvalita. Ale jsem rád za to, co jsem od něj viděl.“