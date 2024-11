Hora v Klubu legend: Zadostiučinění. Dalším cílem je padesát gólů v lize

O posledním ligovém víkendu nováček z Dukly poznal, o čem je nejvyšší soutěž. Na Slavii nestačil a prohrál 0:3. Pro jednoho vyslance z Julisky však měl zápas speciální náboj. Jakub Hora po zranění naskočil do hry zhruba na čtvrt hodiny a byl to jeho 300. zápas v lize. Dostal se tak do Klubu legend. „Třístovkový“ kruh uzavřel tam, kde to všechno začalo. „První zápas v lize? To bylo právě na Slavii v Edenu. Věřím docela na osud a asi to tak mělo být, abych ten třístý start oslavil zrovna tam,“ vypráví šikovný záložník.

Co pro vás tři sta startů v lize znamená?

„Musím říct, že je to zadostiučinění. Než jsme spolu mluvili, tak jsem se jen tak ze zvědavosti koukal, kolik hráčů té mety dosáhlo a vlastně jich není tolik. Včetně mě je tam nějakých 73 hráčů. Už je to nějaká hranice, kterou každý nepokoří. Je to příjemný pocit, protože když jsem začínal kariéru, tak jsem o něčem podobném ani nesnil.“

Věděl jste, že se ta třístovka blíží?

„Že bych se na to upnul, to určitě ne. Konec v Budějovicích mě potkal někdy u 292. startu. Už jsem byl dokonce nalomený, že skončím. V tu chvíli jsem vůbec neřešil, jestli se dostanu do Klubu legend. Kdyby to prostě nevyšlo, nic se nestane. Když se pak postoupilo s Duklou a věděl jsem, že zůstávám, tak motivace sílila. Říkal jsem si, že by to fakt bylo hezké, takže od začátku sezony jsem to v hlavě měl a chtěl jsem toho dosáhnout.“