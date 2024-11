Půlmiliardový kluk. Na Dioufa kouká celá Evropa, trumfne rekord Součka?

Bude to skoro rok, co do českých médií začalo pronikat jeho jméno. El Hadji kdo? Co Slavia v mladém Senegalci, který v Norsku hraje pravidelně zhruba půlrok, vidí? Nyní ho už zná každý. Nejen v tuzemsku, Dioufova neuvěřitelná fazona začíná rezonovat po celé Evropě. Slavia už se tak neptá na otázku, zda ho udrží, ale spíš jak dlouho. Současná vyhlídka je léto 2025. „Bude to možná nejdražší transfer z české ligy,“ řekl Jindřich Trpišovský o náctiletém klenotu.