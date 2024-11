Trenér vzpomíná na Dioufa. Hned ho chtěl, hrál i na hrotu. A maže minusy

Na otázku, zda je El Hadji Malick Diouf tím největším talentem, se kterým pracoval, ihned vystřelí: „Stoprocentně. Ale není to jen o talentu. Jeho mentalita a nastavení hlavy jsou na vrcholné úrovni. Je velice skromný,“ popisuje Lars Gunnar Johnsen.

Pravda, teprve třiatřicetiletý kouč, který po předčasném konci hráčské kariéry převzal v roce 2021 Tromsö II, kolem sebe tak velkou plejádu tváří nezažil. Na Dioufa ale zřejmě nezapomene nikdy.

Kdo by zapomněl? Africký klučík vystoupil vykulený v lednu do mínus deseti stupňů celsia z letadla bez záruky, že zůstane. Sám dokonce pár let zpátky nevěděl, zda bude hrát fotbal, více ho to táhlo k tenisu. V Dakaru vystoupil i na několika turnajích, nakonec ale dostala přednost meruna.

„Přiletěl na zkoušku. Spolupracujeme v Senegalu s agenturou, která ho doporučila. Naskočil do zápasu 9 na 9 a byl skvělý. Ihned jsme chtěli, aby zůstal,“ vypráví Johnsen, jak mladíkův talent bil do očí na první dobrou. Ale nikdo nemohl tušit, že bude nejdražším prodejem v historii klubu. Mimochodem, jeho odchod za zhruba 70 milionů korun naplnil v Tromsö třetinu ročního rozpočtu.

Adaptace probíhala rychle, nutno ale říci, že Norsko je k aklimatizaci Afričanů jedním z nejlepších míst na fotbalové mapě Evropy. O tom, jak vytěžit z mladého talentu na černém kontinentě co nejvíc a nejrychleji, začali přemýšlet více než deset let nazpátek.