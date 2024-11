Neprobourali jsme to, ulevil si Koubek. Rozhodla nacvičená standardka

Překvapení neděle! Hlavička mladého stopera Ondřeje Kukučky skolila Plzeň, která si na Slovácku nevypracovala vyloženou šanci. „Nevyhovovalo nám taktické nastavení soupeře. Byli jsme na něho připraveni, ale neměli jsme kvalitu se do té obrany dostat. Neprobourali jsme to,“ povzdechl si trenér Miroslav Koubek po porážce 0:1. Druhé v sezoně Chance ligy. „Jsem pyšný na všechny,“ zářil naopak útočník vítězů Matyáš Kozák.

Po velkém výkonu proti Spartě si Viktoria natloukla nos v Uherském Hradišti. Zaslouženě. Ukázala málo, v ofenzivě skoro nic. Slovácko se stalo po Slavii druhým týmem v sezoně, který dokázal Koubkův soubor porazit. „Byla to nacvičená standardka, kterou jsme trénovali celý týden,“ přiznal jediný úspěšný střelec Ondřej Kukučka, jenž dal doteď poslední gól v dorostu. Na Moravě hostuje ze Sparty.

Hosté nasadili aktuálně nejsilnější sestavu, na lavičce už byl uzdravený Cheick Souaré a také Tom Slončík, jehož přijel omrknout táta Petr, bývalý hráč Slovácka. Domácímu týmu po odvolání Romana Westa šéfovali Jan Baránek se sportovním manažerem Veličem Šumulikoskim, byť jako hlavní kouč je oficiálně veden vedoucí Jan Palinek. Po blamáži v MOL Cupu v Kroměříži (1:2) zůstali mezi náhradníky obránce Stanislav Hofmann či útočník Michael Krmenčík.

Slovácko se do favorita pustilo s vervou. Jenže koncovka ho zrazovala. Po akci aktivního Blahúta mohl zavěsit Matyáš Kozák, jenž netrefil balon. Po dalším brejku mu rána znovu nesedla, ovšem odrazila se přímo k Blahútovým nohám. Ten měl před sebou odkrytý roh branky, jenže skluzující Sampson Dweh střelu zblokoval, a napravil tak svou předchozí chybu v rozehrávce.

Koubkův výběr v ofenzivě? V první půli slabota. Žádná pořádná šance. To samé po přestávce. Naopak Baránkova parta, kterou sledoval z hlediště i její bývalý veleúspěšný kouč Martin Svědík s rodinou, jela v módu nadšení i fotbalové kvality. Když si na Trávníkův centr z přímého kopu naskočil Kukučka a hlavičku z malého vápna napral za Jedličkova záda, byl z toho vítězný gól. Slovácko bylo po delší době zase v euforii, která na stadionu vydržela i po dlouhém nastavení. „Potřebovali jsme to zlomit,“ ulevil si dvacetiletý Kukučka. „Slovácko hrálo velice bojovně, defenzivně. Naše chyba, že jsme neměli kvalitu se do toho dostat. V šestnáctce jsme některé situace přehrávali. Bylo tam málo střelby, spíš kudrlinky,“ nelíbilo se Koubkovi.

Kouč vítězů hned po utkání sdílel první dojmy se Svědíkem, s nímž je v pravidelném kontaktu. „Je to takový můj mentor,“ přiznal Baránek, jenž čeká, jakého kouče k němu vedení přivede. Po takovém výkonu však nemusí být nutné do realizáku sahat. Celek z Uherského Hradiště na podzim sebral jako jediný body elitní trojce Spartě, Slavii i Plzni. „Tady je horká půda,“ uvedl Koubek.

Do lehkého herního útlumu se propadl reprezentant Pavel Šulc, jemuž odešla produktivita. Už devět utkání nedal gól. „Má teď defenzivnější úkoly, hraje pro mužstvo. Hrajeme na tři záložníky, už není pod hrotem jako za Tomáše Chorého. Dostává se víc do hloubky, je s tím smířený. Tým ho potřebuje,“ podotkl kouč.

Hráči vnímali, že na suchém trávníku tentokrát ukázali ze svého umění málo. „Jsme obrovsky zklamaní. Výsledky nám nahrály, mohli jsme se odtrhnout od Sparty,“ připomněl stoper Václav Jemelka. „Určitě nám chyběla větší kvalita. Vůbec se nám nedařilo dostat se do slovácké obrany, ani ze standardky. Tady se hraje vždycky těžko,“ postěžoval si.