Bohemians se radují, zelená pro nový Ďolíček! Budou jednat na vlastní pěst

Velká radost na Bohemians! Vršovičtí mají jistotu, že zůstanou v Ďolíčku dalších šedesát let. Jde o dohodu, na kterou vedení dlouho čekalo. „Zjednodušeně se dá říct, že se konečně můžeme pustit do vybudování nového stadionu,“ uvedl pro klubový web Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva. Majitelé jsou připraveni se do úprav pustit na vlastní náklady.