Potenciál jako Oscar: Slavia dotahuje Afričana. Posila dorazí i z druhé ligy

Posily? Při pohledu na hru tabulku Chance ligy a výkony na hřišti se dá říct, že je Slavia ani nepotřebuje. Přesto, jak naznačil v klubovém podcastu Jaroslav Tvrdík, na přestupovém trhu nezahálí. „Se dvěma hráči jsme v cílové rovince,“ řekl. Tím prvním by měl být záložník David Moses. Podle informací Sportu Nigerijec přicestoval během reprezentační pauzy z Karviné do Edenu a jeho přestupu v tuto chvíli nic nebrání.

Neustálý pohyb, čtení hry, výtečné chování v soubojích a potenciál jít ve šlépějích Oscara Dorleyho. To vše si ve Slavii od Mosese slibují a kvůli tomu jej sledují dlouhou dobu. Jak deník Sport a web iSport.cz informoval už na začátku října, nevysoký střeďák byl pro zimní přestupové období pro vedoucí tým tabulky přestupovou prioritou. Zaujal nadstandardními daty.

„Vím, že šrumec kolem něj je, ale není to na něm znát. Cizince máme charakterově čisté a pokorné. Samozřejmě bych si přál, aby s námi zůstal co nejdéle, ale je to na vedení klubu,“ komentoval situaci jednadvacetiletého hráče jeho trenér Martin Hyský.

Prioritu „sešívaných“ se nyní povedlo splnit. Zdroje redakce se shodují na tom, že ačkoliv Nigerijce momentálně trápí zranění, kvůli kterému zřejmě stihne až úplný závěr podzimu, prošel zdravotní prohlídkou a v Edenu už se fotil v sešívaném dresu. Ačkoliv situaci mírně zkomplikoval sílící zájem z