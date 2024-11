Samek hlásí výstup z průměru: Chci ještě víc balonů. Hradec s ním má plán

Střelka na kompasu snad konečně ukazuje správný směr. Daniel Samek hlásí výstup z průměrnosti. V sobotu proti Plzni předvedl nejlepší part od příchodu do Hradce Králové (0:1). Byť to body nepřineslo, ve středu pole si věděl rady. „Docela dobrý,“ utrousil, načež okamžitě dodal. „Mám ale od sebe jiná očekávání.“ Na východě Čech mají plán, jak dvacetiletého odchovance v jarní části posouvat k výkonnostnímu stropu.

Na konci srpna, pár dní před koncem přestupního termínu, si Daniel Samek v Lecce sbalil kufry a vyrazil zpátky do Čech. Nikoliv do Slavie, kde vstoupil do dospělého fotbalu a kde si v osmnácti letech střihl ligovou premiéru proti Jablonci, ale zpátky do mateřského Hradce Králové. „Přinese herní kvalitu,“ těšil se sportovní ředitel Jiří Sabou.

Jenže návrat bolí… Před reprezentační přestávkou Samek dokonce vypadl ze základní sestavy. „Před tím to bylo takové… Prostě jsem od sebe čekal víc,“ přiznal po utkání s Plzní v interview pro iSport.cz. Hlavní důvod? Bezvýchodné soužení v Itálii. Během dvou let v Lecce, kam odešel v osmnácti letech ze Slavie za padesát milionů korun, se ani jedinkrát nedočkal startu v Serii A.

Na bránu bušil z Primavery, soutěže mládežníků, ale nikdy na něj trenéři neukázali. V létě se znovu snažil proklestit si cestu do vysněné ligy. Spoléhal na povedenou přípravu. Jenže to zase stálo za starou belu. Nehrál. Zájem dát českému středopolaři výraznější šanci nebyl. Doteď na to doplácí.

„Nepomohla mi letní příprava v Itálii, kde to bylo nahoru dolů. Moc jsem toho nenaběhal a pak jsem se s tím každým zápasem pral. Teď se už cítím dobře,“ ulevil si. Poslední zápas před příchodem do Hradce odehrál v květnu, od té doby nic. „Pak jsem do toho skočil rovnýma nohama proti Spartě,“ vzpomněl na porážku 0:2.

Vyprodaný stadion se tehdy mocně těšil na návrat odchovance. Fanoušci ale byli zklamaní. Nejen z porážky, ale i z výkonu týmu. A Samka jakbysmet. „Určitě hrála roli kondice, možná trochu sebevědomí, herní klid,“ připouští. Proti Plzni se v sobotu vrátil do základní sestavy. Vypadal už mnohem líp. Silný na míči, jistý v kombinaci, dobře posouval hru nebezpečných prostorů na bojišti. „Rozjížděl akce, bral na sebe zodpovědnost. I on přispěl k tomu, že jsme s naším projevem byli spokojení navzdory porážce,“ pochvaloval si trenér David Horejš.

I Samek měl ze svého výkonu dobrý pocit. „Docela dobrý, zlepšuju se. Mám od sebe velká očekávání, v každém zápase chci podat nejlepší výkon. Chtěl bych mít ještě víc balonů, než mám. Ale doufám, že se to bude pořád zlepšovat.“

V Hradci mají plán, jak Samkovi pomoct v rozpuku. Netlačí věci na sílu, chápou, že má za sebou dvě nepříliš úspěšné sezony. Naopak je těší, že přišel skvěle nastavený. V tréninkovém procesu dře, chce se každým dnem zlepšovat. Jde na něj samá chvála. „Je to profesionál,“ vydechne Horejš. „Na začátku bylo vidět, že strašně dlouho nehrál. Věděli jsme, že od něj budou velká očekávání. Všichni vědí, jaký to byl talent, hrával ve Slavii. Nepřipraveného jsme ho nechtěli hodit do vody, aby se nestalo, že na něj lidi změní názor, nebo získají pochybnosti, proč jsme ho přivedli. To jsme nechtěli. Je to mladý kluk, takové břemeno jsme na něj nechtěli naložit,“ vypravuje.

Proto Samka vyndal ze základní sestavy, třikrát v řadě mu dal jen pár minut. Až proti Viktorii na něj ukázal. „Chtěli jsme si ho připravit, dneska ušel kus cesty, na výkonu to bylo vidět. Pevně věříme, že půjde nahoru. Když absolvuje přípravu, na jaře se ukáže, proč jsme Dana chtěli. Vůbec o tom nepochybuju,“ praví hradecký kouč.

Na to spoléhá i samotný Samek. V zimě si obuje montérky a půjde do práce. „Přesně tak. Podepsal bych to. Od sebe čekám, že to na jaře bude lepší. Mnohem lepší,“ zaníceně vypravuje.

Proti Plzni ukázal, že talent v Itálii nezapomněl.