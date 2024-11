Kováč proti Sigmě trefil změny: Máme výkyvy, snad jsme na správné cestě

Tak nás trošku vezměte pod pokličku té nastavené cesty. Změnil jste organizaci hry i rozestavení, Denise Višinského posunul na hrot a z nové pozice vstřelil hattrick.

„Šli jsme do rozestavení 4-4-2, abychom dostali Ghaliho po zisku míče do výchozího postavení nad Plecha (Dominika Plechatého), aby to okamžitě rozbíhal, protože jsme věděli, že Slámič (Jiří Sláma) je sice při rozehrávce dole, ale jinak rád útočí. Kdybychom hráli na wingbeka, měl by to k Slámičovi moc daleko. Takhle jsme chtěli hrát rychle kolmo nahoru, což se povedlo. Do ofenzivy jsme pak skákali na 3–3–2–2, abychom měli víc hráčů na ose co nejblíže k bráně a měli silný přechod.“

A taky abyste byli silní v soubojích. Všiml jsem si, že jste z lavičky na hráče hodně apeloval, aby právě chování v soubojích zlepšili. Vyplatilo se.

„V soubojovosti samozřejmě maličko ztrácíme, protože máme nějakou typologii. I souboj, který sice třeba prohrajete, ale podstoupíte ho, je strašně důležitý. Kluci byli koncentrovaní.“

Jak z Denise Višinského vymáčknout maximum, aby byl produktivní pravidelně?

„Je to hráč, který perfektně cítí prostor a je hrozně náročný do rozběhů. Má neskutečná čísla, je pracovitý. Akorát v poslední třetině často hledal takové pohodlné zakončení. Tentokrát šel do brány a byl ve správných prostorech. Když se podíváte na nějaké statistiky, sedmdesát nebo osmdesát procent gólů padá z jedenáctky. Teď tam byl, za což jsem moc rád. Trápil se tím, že neměl čísla. Ale opakoval jsem mu, že když bude takhle pracovat, góly přijdou. Všichni mu to přejeme.“

Je zpátky starý dobrý Ahmad Ghali?

„No... Musím říct, že takový výkon už jsme potřebovali. Doufám, že mu pomůže i gól. Všichni víme, že červená karta ho zmuchlala. Byl měsíc pryč, hodně se tím trápil. Teď odehrál dobré utkání, které okořenil gólem. Taky jsme za něj rádi.“

Když máte v sestavě Višinského, Michala Hlavatého i Christiana Frýdka, stoupá důležitost Ivana Varfolomejeva, který jim uprostřed kryje záda?

„Dobrá otázka. Souhlasím, je to pravda. Ivan hraje za ukrajinskou jednadvacítku, pomáhá mu to. Něco jsme spolu řešili a on mi říká: ,Tréňo, já už nejsem v takovém stresu.' Je to mladý hráč, ale pravidelně hrává, takže mu roste sebevědomí. Nastoupil v prvním utkání v Karviné, pak z toho vypadl. Teď se vrátil a i díky své neskutečné agresivitě, postavení ve správných prostorech a pracovitosti máme ve hře balanc. Předtím jsme byli sice hodně fotbaloví, ale zase chyběla zarputilost, touha nedostat gól. To nám teď Ivan splňuje.“

Někdy však až moc, ne? Do každého souboje jde na hraně, v desáté minutě dostal žlutou kartu, příště bude na Slavii chybět.

„Chodí do soubojů dost ostře, to je pravda. (úsměv) Ale apelovali jsme na něj v poločase, navíc fakt jde vidět, že čím víc hraje, dokáže si vše vyhodnotit sám. Dělá správná rozhodnutí. Kartu sice dostal brzo, ale nepřemýšlel jsem o tom. Nebyli jsme z toho ani nervózní.“